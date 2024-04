5 enfermidades que podem levar à perda da visão

A preocupação com a saúde dos olhos nem sempre é uma prioridade para as pessoas, apesar da importância desse sentido. É fundamental adotar medidas preventivas para evitar condições que podem levar à deficiência visual, como catarata e glaucoma.

O cuidado com a visão é essencial para prevenir doenças oculares que podem resultar em baixa visão ou cegueira. Campanhas como o Abril Marrom buscam conscientizar a população sobre a importância de prevenir e tratar essas patologias, como evidenciado por dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com a OMS, há 2,2 milhões de pessoas no mundo com deficiência visual, sendo que cerca de 1 milhão desses casos poderiam ser evitados. No Brasil, pesquisas indicam que quase 7 milhões de pessoas apresentavam algum tipo de deficiência visual em 2019, ressaltando a necessidade de educar e incentivar medidas preventivas.

Além de consultas regulares ao oftalmologista, exames periódicos são fundamentais mesmo na ausência de sintomas visíveis. O controle de doenças crônicas, como diabetes e pressão alta, é crucial para evitar complicações visuais. Uma alimentação saudável, rica em nutrientes como vitaminas C e E, zinco, ômega-3 e antioxidantes, também contribui para a saúde dos olhos.

O uso de óculos de proteção, tanto para proteger os olhos da exposição aos raios UV quanto para atividades de risco, é outra recomendação importante. Sempre busque orientações personalizadas de um oftalmologista e aproveite descontos em consultas e exames para cuidar da saúde ocular.

A deficiência visual é um termo que engloba a cegueira total ou parcial, e conhecer as doenças que podem causar essa condição é essencial. Cinco condições de saúde que podem levar à deficiência visual incluem glaucoma, catarata, retinopatia diabética, erros de refração e tracoma.

O glaucoma, principal causa de cegueira irreversível globalmente, é causado pelo aumento da pressão intraocular que danifica o nervo óptico. Geralmente assintomático, exames oftalmológicos regulares são fundamentais para diagnóstico precoce e tratamento eficaz, que podem incluir colírios, medicamentos e cirurgia.

A catarata é caracterizada pela opacificação do cristalino, afetando a visão. É comum em idosos, mas também pode ser causada por diabetes ou lesões oculares, sendo tratada geralmente com cirurgia para substituir o cristalino afetado por uma lente artificial.

A retinopatia diabética é uma condição que afeta os olhos de pessoas com diabetes devido aos danos nos pequenos vasos sanguíneos da retina. O controle rigoroso dos níveis de açúcar no sangue é essencial, podendo envolver dieta, exercícios e medicamentos antidiabéticos, juntamente com procedimentos como fotocoagulação a laser ou injeções de medicamentos.

Erros de refração, como miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia, são comuns e afetam a capacidade do olho de focar a luz na retina, causando dificuldades visuais em diferentes distâncias. Esses erros podem ser corrigidos com o uso de óculos, lentes de contato ou cirurgias específicas.

Com o avanço da idade, diferentes condições oftalmológicas podem surgir, necessitando de tratamento como uso de óculos, lentes de contato ou cirurgia refrativa.

O tracoma é uma doença inflamatória ocular proveniente da bactéria Chlamydia trachomatis, sendo a principal causa de cegueira infecciosa a nível mundial. Prevalece em regiões com alta incidência de pobreza, saneamento deficiente e escassez de acesso à água. Os sintomas comuns incluem coceira, sensação de areia nos olhos, vermelhidão e fotofobia. O tratamento envolve o uso de antibióticos e medidas de higiene para evitar a propagação da infecção.

A prevenção e o tratamento precoce do tracoma são fundamentais para evitar agravamentos e preservar a visão. Consultas oftalmológicas regulares e manutenção de hábitos saudáveis são essenciais para proteger a saúde ocular. A prevenção continua sendo a melhor abordagem para manter a qualidade de vida visual.

Referências: Organização Mundial da Saúde; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Agência Câmara de Notícias; Agência de Notícias de Santa Catarina; Ministério da Saúde.