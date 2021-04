5 formas de tratamento para o melasma

Para tratar o melasma, que é composto por manchas escuras na pele, podem ser usados cremes clareadores, como a hidroquinona ou tretinoína, ou feitos tratamentos estéticos, como laser, peeling químico ou microagulhamento, orientados pelo dermatologista.

O melasma é mais comum em regiões expostas ao sol, como o rosto, por isso, é muito importante o uso de protetor solar para que o clareamento seja satisfatório e para que não surjam novas lesões. Além disso, o melasma pode ter diversas causas, como alterações hormonais da gravidez, uso de anticoncepcionais, uso de alguns remédios ou envelhecimento, por exemplo. Entenda melhor quais são as principais causas de melasma.

O melasma tem cura, e o melhor tratamento varia de acordo com o tipo, o local do corpo afetado e a profundidade da mancha, que pode ser superficial, ou epidérmica, profunda, ou dérmica, e mista, portanto é importante conversar com o dermatologista para decidir qual o tratamento ideal:

1. Cremes clareadores

O cremes que clareiam manchas são muito eficazes, pois fazem um tratamento a longo prazo, mas com resultados duradouros, podendo ser usados em qualquer local do corpo:



Hidroquinona, contém um princípio ativo clareador, e deve ser usado por 1 a 2 vezes ao dia, mas por tempo limitado, devido a efeitos irritantes na pele, como descamação e coceira;



Retinoides, como Tretinoína, Adapaleno e o Tazaroteno usados em forma de creme ou gel, são úteis para reduzir o escurecimento da pele;



Corticóide tópico, em pomadas, pode ser usado por um curto período de tempo, para diminuir a inflamação da pele que pode causar manchas;



Ácido azeláico, também tem um efeito no controle da quantidade de melanina e escurecimento da pele;



Outros ácidos como ácido kójico, glicólico e salicílico, são presentes em tratamentos cosméticos, e são mais eficazes quando em associação com outros ácidos, para auxiliar no clareamento e renovação da pele.

O tempo de tratamento varia de acordo com o produto utilizado e com a profundidade da pele afetada, e os resultados podem começar a ser vistos após 2 a 4 semanas de tratamento, que pode durar até cerca de 6 meses.

2. Tratamentos estéticos

Tratamento de melasma com hidroquinona

Estes tipos de tratamento devem ser feitos por profissionais qualificados, e são orientados pelo dermatologista, pois promovem a remoção da camada superficial da pele, e conferem resultados mais rápidos:



Peeling químico, é feito com ácidos, com concentrações mais fortes que os usados em cremes, para remover uma camada da pele. Pode ser leve para o melasma superficial ou mais intenso para melasma profundo.



Microdermoabrasão, conhecido como peeling de cristal, é uma técnica de esfoliação profissional que remove as camadas superficiais da pele para um aspecto renovado;



Microagulhamento, é um técnica que perfura a pele com microagulhas para estimular a produção de colágeno e circulação de sangue na pele, o que pode ser útil para diminuir algumas manchas na pele, além de reduzir as rugas e flacidez do rosto.



Luz intensa pulsada, não é uma opção inicial, mas é utilizada em alguns casos que não melhoram com outros tratamentos, e até podem piorar as manchas na pele se usada de forma errada.

Geralmente, são necessárias várias sessões para se obter o resultado desejado, o que varia de acordo com a intensidade e a profundidade do melasma.

3. Tratamento a laser

Tratamento de melasma com peeling químico

O laser é uma ótima opção para tratamento das manchas, pois libera uma onda de calor sobre a pele, que destrói o pigmento de melanina, e está indicado em casos de melasma profundo ou que não melhorou com o tratamento com cremes ou cosméticos.

São realizadas sessões semanais, e a quantidade também varia de acordo com a gravidade e a profundidade da mancha. Além disso, este tratamento deve ser feito apenas por um dermatologista capacitado, devido ao risco de queimaduras na pele.

4. Nutricosméticos

O uso de alguns suplementos podem ser úteis durante o tratamento do melasma, por suprir algumas carências de vitaminas e minerais importantes para a saúde da pele, que podem estar em falta na alimentação.

Algumas opções são a ácido tranexâmico, que inibe substâncias que causam o escurecimento da pele, além de antioxidantes, como vitamina C, luteína, colágeno, carotenoides, flavonoides, selênio e minerais, que ajudam na recuperação da pele, além de prevenir rugas e flacidez.

5. Protetor solar

É o tratamento mais importante para o melasma, pois nenhum outro tratamento será efetivo sem a proteção da pele contra os raios solares. O protetor solar deve ser usado com o fator mínimo de 15 FPS, todos os dias, mesmo que que o dia esteja nublado ou que a pessoa permaneça em locais fechados.

Também é importante evitar a exposição ao sol durante o tratamento das manchas, e se estiver em ambientes ensolarados, é importante repor a camada de filtro solar a cada 2 horas.

Para tratar o melasma durante a gravidez, também conhecido como cloasma, deve-se usar o protetor solar e hidratantes naturais diários. De preferência, os produtos devem ser hipoalergênicos e oil free, para que não provoquem oleosidade na pele e, assim, evitar o surgimento de espinhas, também comuns na gravidez.

O uso de cremes clareadores ou tratamentos estéticos com produtos químicos, ácidos ou laser estão contra-indicados na gravidez. Em casos muito necessários, o Ácido azeláico e Ácido salicílico em doses baixas não oferecem risco neste período, mas, preferivelmente, qualquer tratamento deve ser adiado até o fim da gravidez e amamentação.

Além disso, devido às alterações hormonais da gravidez, o tratamento de manchas na pele fica dificultado, e, também, é muito provável que as manchas na pele sejam naturalmente melhoradas após o fim da gestação.

