Descubra o holter: o teste de 24 horas de monitoramento cardíaco

Quando se trata da saúde do coração, é comum que as pessoas fiquem atentas. A batida do coração pode indicar problemas de saúde significativos, sendo crucial não adiar a avaliação médica. Dois exames essenciais para monitorar o coração são o eletrocardiograma e o holter, que é um tipo de eletrocardiograma contínuo, feito durante as atividades diárias.

O holter é um dispositivo portátil retangular com eletrodos, usado para avaliar a atividade cardíaca. Ele é fixado na cintura ou em uma bolsa, com fios conectados ao tórax para medir os batimentos cardíacos por 24 horas. Funciona como um gravador digital que registra os dados dos batimentos em um cartão de memória.

No preparo para o exame, é importante realizar a higiene corporal, utilizar roupas que permitam acesso ao tórax, suspender o uso de cremes na pele e, se necessário, fazer a raspagem dos pelos do tórax. Não há restrições quanto ao uso de medicamentos contínuos, mas é fundamental seguir as orientações médicas.

Após as 24 horas de monitoramento, o aparelho do holter é removido e os resultados são analisados pelo cardiologista. Por ser um exame não invasivo, não apresenta efeitos colaterais. O holter auxilia no diagnóstico de diversas condições cardíacas, como arritmias, isquemia miocárdica e no acompanhamento de tratamentos de longo prazo e pós-cirurgias.

Cuidar da saúde do coração é essencial e pode envolver consultas e exames de rotina, como o holter. Mesmo para quem passou por angioplastia ou teve um infarto, é importante seguir as recomendações para garantir uma vida normal e saudável sem preocupações.

Dispositivos como marca-passos e desfibriladores implantáveis são ajustados com base nos dados fornecidos pelo holter, auxiliando no controle do ritmo cardíaco de pacientes com condições como taquicardia e bradicardia.

Para um acompanhamento completo da saúde cardíaca, o holter pode ser combinado com exames como eletrocardiograma, ecocardiograma e bioimpedância. A prevenção é fundamental, já que doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte globalmente, muitas vezes devido a diagnósticos e tratamentos tardios.

Com o aumento de casos em pessoas mais jovens, é crucial adotar um estilo de vida saudável para proteger o coração. Agir preventivamente é a melhor forma de evitar doenças cardíacas. Realizar consultas, exames e check-ups regularmente pode contribuir significativamente para a manutenção da saúde.

Procure por serviços de saúde que ofereçam atendimento completo e benefícios exclusivos para garantir o cuidado adequado com seu coração e bem-estar. Esteja atento às recomendações médicas e siga um estilo de vida saudável para manter seu coração em plena forma e prevenir possíveis complicações.