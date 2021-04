Dieta Arquivos – Cozinhar sem Carboidratos

Tags : beneficioscarbohidratoscocinar sem carbohidratosDietadieta livre de hidratoshidratos de carbonosin



Se você é dos que, em sua alimentação, não podem faltar as torradas à primeira hora da manhã, umas batatas fritas a acompanhar o prato principal ou um sanduíche com fruta na hora do jantar, você vai estar se perguntando como é que se nos ocorre pensar que esses pequenos prazeres do dia-a-dia não podem ser benéficos para a saúde. Como vão poder ter um impacto negativo umas saudáveis torradas de tomate ou um sanduíche quente com uma maçã à noite?, você pode estar pensando –e isso que eu não disse um “saudáveis” e “nutritivos” cereais. Se, ainda assim, pouco a pouco, os post do site você descobrirá por que insistimos em os múltiplos benefícios de uma dieta livre de hidratos.

Waffle livre de hidratos

Não só a nós nos acontece afirmar tais ‘aberrações’, mas que afirmamos e corroboramos por experiência própria. Tanto o meu companheiro Carlos Abehsera, grande conhecedor de todo o tipo de dietas, amante e seguidor de uma nutrição de qualidade, como uma serva, podemos colocar sobre a mesa os dados de nossa humilde experiência, cada um com um fim diferente, mas ao fim e ao cabo, orientado para uma única meta: a saúde e o bem-estar físico e mental. Mas como eu já disse, não somos os únicos que incidimos em uma dieta livre de carboidratos, cujos benefícios podem ser observados a curto prazo, tanto interna como externamente.

Hoje em dia nos invadem milhares de dietas baseadas em um certo grupo de alimentos: dieta Paleo, Atkins, Dunkan, etc. Todas elas defendem a tomada de um determinado grupo de nutrientes, mas se você olhar bem, não diferem muito umas das outras, já que partem de uma base comum e é o que defende um consumo reduzido, para não dizer isento, de hidratos de carbono. Se não se fías destes autores, pelo que terás podido ouvir e ler na mídia –para tudo há que dizer que se resumo a simples falácias induzidas pelo desconhecimento– e o que você quer são dados na comunidade científica de medicina também os há. Neurologistas, endócrinos, nutricionistas… cada vez são mais os que se vão unindo a idéia de que os efeitos nocivos do consumo em quantidades de hidratos de carbono. Basta indagar e investigar um pouco por conta própria, buscar avanços científicos, pesquisas puramente científicas que atestem empiricamente estes benefícios de uma dieta livre de hidratos. Como pode verificar em sua pequena aventura do detetive e investigador, a conclusão a que chegam a maioria desses estudos é que uma dieta baixa em carboidratos é benéfico para prevenir os fatores de risco em doenças cardiovasculares, como aberrações neurológicas, doenças ligadas a desequilíbrios hormonais, como a Insulina (Hormônio Anabólico), desequilíbrios no estado de espírito, uma influência negativa no sono, etc.

Se quiser iniciar sua aventura em busca dos muitos inconvenientes dos carboidratos e dos benefícios de uma dieta livre de hidratos você pode começar com o livro “Cérebro de Pão” de David Perlmutter, um renomado neurologista americano orientadas para o tratamento de distúrbios cerebrais entre os quais se destacam o mal de Alzheimer ou o Transtorno de Déficit de Atenção por Hiperatividade (TDAH). “Sem Trigo, Graças” do Dr. William Davis, cardiologista americano que se refere ao trigo, como ‘veneno crônica perfeito’. O Doutor Arthur Agatson, cardiologista americano criador da Dieta de South Beach… poderia continuar, mas eu prefiro que sejas tu quem vai investigar e justificar o por sua própria pesquisa de informação e os benefícios de uma dieta livre de hidratos.

Com tudo isso, não digo que, se começarmos a remover as sagradas torradas para o café da manhã, de as mil e uma combinações de tipos de sanduíche e de fritas como acompanhamento nas refeições. De fato, se nos propomos a continuar com essa classe de alimentos, mas feita de forma diferente, com alimentos que não prejudiquem a sua saúde ou a dos que estão ao seu redor. Com este livro você vai surpreender tanto com a sua receita favorita de um sanduíche, como com alimentos fritos semelhantes a textura que deixam as batatas.

