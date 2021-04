Dieta baixa em hidratos de carbono vs dieta baixa em gorduras: Qual é melhor para perder peso

Durante os anos 90 era quase proibido consumir gorduras. Perder peso era sinônimo de eliminar gorduras, toda dieta era pobre em gordura, parecia que apenas pronunciar a palavra “gordura” eu ia fazer engordar. Ao iniciar o novo milênio, a tendência foi mudando para os cabrohidratos. Agora os carboidratos eram maus, nascem dietas ricas em gorduras e pobre em carboidratos, como a paleo ou keto, e se você quer perder peso você tem que remover os hidratos de carbono por completo.

Qual dessas dietas é melhor?

Analisamos 24 estudos que comparam dietas baixas em hidratos de carbono com dietas baixas em gordura, a fim de queimar mais gordura. Estes estudos focaram-se em uma dieta hipocalórica (baixa em calorias para perda de peso) e um consumo de proteínas médio a alto.

Neste estudo (1), levado a cabo por cientistas da Universidade de Tulane, investigou-se uma dieta baixa em carboidratos contra uma dieta baixa em gorduras em 27 pessoas adultas obesas. Essas pessoas consumiram essas dietas por 8 semanas em um ambiente controlado onde se media a cada bocado de comida e com um déficit de 500 calorias por dia. Após 8 semanas, os dois grupos conseguiram perder peso de forma significativa, mas nenhum grupo conseguiu baixar de peso em maior quantidade. O que indica que qualquer uma destas duas estratégias funcionou da mesma forma para perder peso.

Levou-Se a cabo um estudo (2), de 23 estudos dedicados ao comparar estes dois tipos de dietas. Esses estudos compararam um total de 2,788 pessoas que consumiram uma destas duas dietas. Ele descobriu que as duas dietas ajudaram a perder peso com as pessoas desde que se estabeleça um défice calórico. Além disso, as duas dietas ajudaram os participantes a melhorar os possíveis riscos de saúde.

“As reduções no peso corporal, circunferência da cintura e outros fatores de risco metabólico não foram significativamente diferentes entre as 2 dietas.”, diz o Dr. Lydia Bazzano do Departamento de Epidemiologia. Estes achados sugerem que as dietas baixas em hidratos de carbono são igualmente eficazes do que as dietas baixas em gordura, a fim de perder peso e melhorar os fatores de risco metabólicos.

Pontos-Chave:

Não há uma diferença significativa entre estes dois tipos de dietas. Todos os estudos demonstraram de forma consistente que , quando as calorias e proteínas que você consome são iguais, a quantidade de gorduras ou carboidratos que você consome têm pouco impacto na perda de peso.

A recomendação geral é a de escolher o tipo de dieta de sua preferência, seja baixa em carboidratos, baixo teor de gordura, ou com um balanço entre estes dois macronutrientes. Para as pessoas, atletas ou com uma atividade física de alta, não é aconselhável ingerir uma dieta baixa em carboidratos. Uma dieta alta em hidratos de carbono permite treinar por mais tempo e recuperar mais rápido.

Todos os integrantes que fizeram parte desses estudos conseguiram perder peso pela mesma razão. O que esses estudos tiveram em comum é que os integrantes já estavam a perder peso porque no final do dia haviam sido queimados mais calorias do que as que tinham tomado. O que torna o déficit calórico em a variável mais importante no momento de perda de peso.