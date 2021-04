Dúvidas sobre Cabelos – Bella Hair

Recebemos diariamente muitas perguntas de nossos clientes sobre CABELOS PARA ALONGAMENTO, então selecionamos as principais perguntas e as agrupamos todas aqui especialmente para você:



1) Como saber o comprimento do cabelo que eu devo comprar?

Resposta: O comprimento deve ser escolhido de acordo com a ondulação do cabelo. Segue imagem para ilustrar melhor essa questão. Veja que, se o cabelo desejado for o liso e você quer no meio das costas o cabelo com 50cm de comprimento é o ideal. Mas se o cabelo desejado for o cacheado, você deve comprar um pouco maior, de 55cm de comprimento ou 60cm. Pois os cabelos são medidos esticados (mais detalhes sobre “Como o cabelo é medido?”, veja na questão 2, logo abaixo)



2) Como o cabelo é medido? Ele precisa ser esticado?



Resposta: Sim! Em qualquer parte do mundo o cabelo é medido esticado sempre, independente de sua ondulação, como mostra a imagem abaixo.



3) Os cabelos possuem os fios “inteiros”? Os fios são todos do mesmo tamanho/comprimento?

Resposta: O comprimento dos fios segue o padrão de comercialização instituído no mercado nacional, sendo que 80% da quantidade dos fios têm um comprimento descrito nas características do produto, o restante da quantidade tem tamanhos menores. Se você quer ter um cabelo mais inteiro, como é em um corte “reto”, por exemplo, sugerimos que você compre os cabelos de um comprimento consideravelmente maior do que o que estava pensando em comprar.

A imagem abaixo ilustra a diferença de um cabelo que possui o comprimento por inteiro comparado à um cabelo que possui 80% dos fios do mesmo comprimento e os 20% mais curtos.



4) É a primeira vez que compro cabelo natural para fazer um alongamento. Não tenho conhecimento nenhum sobre o assunto. Vocês podem me ajudar, me orientar sobre quais os cuidados que devo ter com o cabelo natural?



Resposta: Sim! A Bella Hair envia juntamente com os cabelos que vende um MANUAL com todas as orientações necessárias para que a cliente saiba o que recomendamos e o que não recomendamos fazer nos cabelos naturais. No Manual consta também todas as dicas para que a durabilidade do produto seja a maior possível e há a POLÍTICA DE TROCAS E DEVOLUÇÕES da Bella Hair, que é muito importante para que todas os clientes saibam os direitos que têm de trocar ou mesmo devolver o produto, caso não gostem do mesmo. Segue abaixo uma imagem para que todos lembrem de ler o Manual antes mesmo de “mexer” no produto.







5) Qual a quantidade de Cabelos Naturais por grama que devo comprar?

Resposta: Isso depende muito do método de Alongamento que você irá fazer, porém abaixo segue uma média da quantidade de cabelo utilizada para cada fim. Mas o ideal mesmo é sempre consultar o profissional que irá fazer a colocação. De qualquer forma, dê uma olhadinha abaixo e veja a média da quantidade de cabelos que normalmente é comprada por nossos clientes:



Quantidade média de Cabelo Natural utilizada em um Alongamento:



100 GRAMAS – Quantidade média utilizada para se fazer a manutenção do alongamento ou alongar somente a parte de trás (nuca) da cabeça

200 GRAMAS – Quantidade média utilizada para fazer o alongamento em meia cabeça.

300 GRAMAS – Quantidade média utilizada para fazer o alongamento na cabeça inteira.



Obs. A descrição acima é apenas uma MÉDIA da quantidade de cabelo utilizada para o alongamento , podendo variar de acordo com o volume, comprimento e o tipo de alongamento desejado pelo cliente, portanto, recomendamos sempre consultar o profissional que fará a colocação de seu alongamento, ele poderá indicar com mais exatidão a quantidade necessária de cabelo natural.

6) Qual a quantidade em metros de Cabelos Naturais tecido que devo comprar?



Resposta: Isso depende muito do método de Alongamento que você irá fazer, porém abaixo segue uma média da quantidade de cabelo utilizada para cada fim. Mas o ideal mesmo é sempre consultar o profissional que irá fazer a colocação. De qualquer forma, dê uma olhadinha abaixo e veja a média da quantidade de cabelos que normalmente é comprada por nossos clientes:

Quantidade média de Cabelo Natural utilizada em um Alongamento:



DE 3 A 4 METROS – Quantidade média utilizada para se fazer a manutenção do alongamento ou alongar somente a parte de trás (nuca) da cabeça

DE 4 A 6 METROS – Quantidade média utilizada para fazer o alongamento em meia cabeça.

DE 6 A 8 METROS – Quantidade média utilizada para fazer o alongamento na cabeça inteira.

Obs. A descrição acima é apenas uma MÉDIA da quantidade de cabelo utilizada para o alongamento , podendo variar de acordo com o volume, comprimento e o tipo de alongamento desejado pelo cliente, portanto, recomendamos sempre consultar o profissional que fará a colocação de seu alongamento, ele poderá indicar com mais exatidão a quantidade necessária de cabelo natural.

7) A foto é igual ao cabelo que receberei?



Resposta: As fotos utilizadas em nosso site são reproduções autenticas de nossos produtos, entretanto existe a possibilidade de ocorrer pequenas alterações nos tons das cores dos cabelos dependendo das especificações técnicas dos monitores. Porém, com relação à ondulação dos fios… Queridas clientes, vocês podem ficar tranquilas! Pois além das fotos dos nossos cabelos, agora temos como novidade no site a ilustração da ondulação dos mesmos através das fotos de celebridades, que estão localizadas em todas as páginas de cabelos naturais abaixo da descrição do produto.

8) Gostaria de saber mais sobre a ondulação dos cabelos naturais. Eles tem permanente?

Os cabelos cacheados são permanentados. Os cabelos ondulados possuem ondulação natural do próprio cabelo. Os cabelos lisos, após a primeira lavagem ficam com uma bem leve ondulação* Costumamos dizer que após a primeira lavagem o cabelo liso fica de fato liso, porém não escorrido.

*Confira como fica o cabelo liso após a primeira lavagem clicando AQUI e escolhendo a cor de sua preferência.

9) Posso tingir os cabelos?



Resposta: Os cabelos nos tons de loiro, mel, chocolate, acaju e castanho escuro são todos descoloridos e tingidos, aconselhamos então que não façam nenhum tipo de tingimento nesses cabelos, pois, a tonalidade pode não ficar da forma que você espera e os fios podem apresentar aspecto ressecado.

Apenas os cabelos no tom castanho médio (ondulados e cacheados) e o castanho escuro (liso) não possuem nenhuma tintura. Portanto nesses citados você terá a possibilidade de mexer na cor.

Lembrando que antes de tingir qualquer cabelo, deve-se fazer um teste de descoloração e coloração em uma pequena mecha.

Observação: Ao descolorir o cabelo cacheado, que é permanentado, a ondulação do mesmo irá “abrir” um pouco mais.

*A Bella Hair não se responsabiliza por serviços de descoloração, tinturas ou química aplicadas nos cabelos pelo cliente e/ou terceiros.

10) Quais a origem e os tipos de cabelos vendidos na Bella Hair?



Resposta: Trabalhamos com cabelos naturais (humanos) importados de alta qualidade, selecionados, higienizados e hidratados. Temos cabelos indianos (ondulados e cacheados) e orientais (lisos). Todos com espessura média.

Se você está em dúvida em comprar os seus cabelos conoscos, faça o seguinte: Faça uma primeira compra e assim que receber o produto e ler o manual, abra a embalagem do cabelo e veja se gosta da qualidade dos fios, ondulação, cor, etc. No caso de não gostar, o quanto antes, entre em contato conosco, conforme é informado em nosso manual (que acompanha o produto) e peça a devolução ou se preferir a troca do produto. Não há problemas se você não gostar e quiser devolver. O importante é tentar e saber que você está comprando o produto que você sempre quis de uma das maiores empresas do segmento de Cabelos Naturais e Perucas do Brasil que é líder e pioneira na venda de cabelos na internet.



11) O Mega Hair danifica o cabelo?



Resposta: O Mega Hair não danifica o cabelo, o que pode danificar o seu cabelo é se o profissional que aplicá-lo não fizer todos os procedimentos da aplicação ou remoção corretamente, os cuidados que você mantém diariamente também são muito importantes para não danificar o cabelo e manter ao alongamento sempre bonito.

Lembrando também que você deve fazer a manutenção do Alongamento pelo menos de 3 em 3 meses e deve seguir rigorosamente todas as recomendações do Manual do cliente que acompanha o cabelo além das recomendações do profissional ok?

É importante também que você saiba escolher a escova que irá usar enquanto estiver com o Mega Hair aplicado em seus cabelos. O ideal é que seja uma escova especial para Mega Hair. Clique no link e veja mais detalhes: Escova Especial Para Mega Hair e Perucas – Marco Boni

12) Qual a diferença entre cabelos tecidos e cabelos “soltos” (vendidos amarrados em elástico/liguinha)?



Resposta: O que os diferencia é que os cabelos tecidos são costurados em uma tela (“tira”) de 1 metro de largura, o comprimento dos cabelos varia entre 30 até 75 cm. Estes cabelos são indicados para técnica de entrelaçamento.

Já os cabelos “soltos” não são costurados em tela, são vendidos por gramas, indicados para todas as outras técnicas de alongamento e também para confecção de apliques.

13) Quantas mechas com queratina são necessárias para aplicar em uma cabeça?



Resposta: Apenas um pacote de mechas com queratina não é suficiente para uma cabeça toda, o indicado seria em torno de 150 a 200 mechinhas (cerca de 3 a 4 pacotes).

Porém você deve consultar o profissional que irá aplicar o alongamento para que ele confirme ou indique a quantidade ideal de mechas para o seu cabelo, pois a quantidade varia de acordo com o volume e quantidade de cabelo que cada pessoa possui.

Confira o Smooth Experience e veja como ele funciona!

Caso você ainda tenha dúvidas, entre em contato conosco por telefone ou e-mail para que possamos lhe ajudar!