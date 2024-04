Entenda o funcionamento do ciclo menstrual para ter dias mais positivos

A menstruação e o ciclo menstrual precisam ser encarados com naturalidade. A ovulação é essencial para determinar o período fértil da mulher, seguido pela menstruação na ausência de gravidez.

O ciclo menstrual não é apenas biológico, mas também um período de autoconhecimento. Durante toda a vida reprodutiva, as mulheres passam por mudanças hormonais mensais até a menopausa por volta dos 45 a 55 anos.

O ciclo tem uma duração média de 28 dias, dividido em três fases distintas que afetam o corpo de diferentes maneiras. Alterações na regularidade da menstruação devem ser avaliadas por um ginecologista.

As três fases do ciclo menstrual são: fase folicular, fase ovulatória e fase lútea.

Na fase folicular, que vai do 5º ao 12° dia, ocorre o desenvolvimento dos folículos e a preparação do útero para a fecundação. Na fase ovulatória, entre o 14° dia e dura de 16 a 32 horas, ocorre a liberação do óvulo e a possibilidade de fertilização.

Já na fase lútea, do 16° ao 28° dias, há maior produção de progesterona para criar as condições ideais para uma possível gestação. Caso não ocorra a fecundação, o ciclo se reinicia com a menstruação.

É importante conhecer o próprio corpo, suas mudanças e o ciclo reprodutivo através de consultas regulares com um ginecologista. Exames preventivos são essenciais para a saúde feminina e prevenção de doenças.

Enfrentar problemas como cólicas e sintomas pré-menstruais é desafiador, mas a alimentação adequada pode ajudar a reduzir desconfortos. Incluir alimentos ricos em vitaminas e minerais na dieta pode amenizar sintomas como inchaço, cólicas e enxaqueca menstrual.

A ingestão de água e chás pode contribuir para aliviar o desconforto do inchaço durante o ciclo menstrual e nos dias subsequentes. Além disso, praticar atividades físicas regularmente, como alongamentos e meditação, pode ajudar a lidar com o estresse, oscilações de humor e sintomas relacionados a esse período.

É importante também dedicar atenção aos sentimentos e emoções durante o ciclo menstrual, pois a inteligência emocional desempenha um papel fundamental na saúde mental. Mesmo sendo comumente associado a questões físicas, é essencial compreender e acompanhar os aspectos emocionais que podem surgir.

Ao experimentar sintomas menstruais, contar com o apoio de ginecologistas, psicólogos e uma equipe multidisciplinar pode ser de grande ajuda. Ademais, procurar auxílio médico especializado pode proporcionar benefícios como descontos em consultas, exames e outras vantagens exclusivas para o cuidado integral da saúde.

Referências: Biblioteca Virtual em Saúde – Ministério da Saúde (BVSMS); Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); Ministério da Saúde.