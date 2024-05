Guia abrangente de saúde para entender as doenças autoimunes

As doenças autoimunes são condições em que o sistema imunológico ataca as próprias células saudáveis do corpo, enfraquecendo a saúde dos portadores. Embora não sejam contagiosas, essas enfermidades são crônicas e requerem cuidados e tratamentos contínuos para controlar os sintomas e proteger a imunidade.

Essas patologias surgem de uma disfunção do sistema imunológico, cujo papel é defender o organismo de invasores externos e internos. Quando ocorre um desequilíbrio nesse sistema, a imunidade é comprometida, levando o corpo a autodestruir-se e afetar órgãos como o cérebro, rins e pele.

Alguns fatores de risco para o desenvolvimento de doenças autoimunes incluem histórico familiar, alterações celulares nas células produtoras de anticorpos, hábitos de vida e fatores ambientais. A combinação desses elementos pode predispor indivíduos a essas condições, tornando essencial um acompanhamento preventivo da saúde.

Existem mais de 80 doenças autoimunes catalogadas no mundo, sendo algumas das mais conhecidas a alopecia areata, artrite reumatoide, diabetes tipo 1, doença celíaca, esclerose múltipla, lúpus e psoríase. Cada uma dessas enfermidades apresenta sintomas e impactos específicos no corpo dos pacientes, exigindo tratamentos e cuidados específicos.

Por exemplo, a alopecia areata é caracterizada pela queda dos fios de cabelo, enquanto a artrite reumatoide provoca inflamações nas articulações. Já a diabetes tipo 1 afeta o pâncreas e os níveis de glicose no sangue. Vale ressaltar que essas são apenas algumas das muitas doenças autoimunes que podem afetar a qualidade de vida das pessoas.

As doenças autoimunes não são consideradas graves, porém exigem restrições alimentares que podem limitar as opções de cardápio, a fim de evitar sintomas como diarreia, dor de cabeça e barriga inchada.

A doença de Crohn é uma condição comum de origem autoimune, que afeta o intestino e apresenta sintomas como diarreia, perda de peso, febre e dores abdominais.

A esclerose múltipla atinge principalmente mulheres jovens, por volta dos 30 anos, sendo uma doença progressiva que pode causar paralisia, dormência e descoordenação dos movimentos.

A espondiloartrose anquilosante é uma condição que afeta as articulações do esqueleto axial, como coluna vertebral, ombros, quadril e joelhos, podendo levar à incapacitação se não tratada adequadamente.

O lúpus é uma doença que pode afetar diversos órgãos e tecidos simultaneamente, com diferentes tipos e gravidades, desde leves até graves.

A psoríase é caracterizada por lesões avermelhadas na pele que descamam, podendo evoluir para artrite psoriásica que afeta as articulações.

A tireoidite de Hashimoto é uma condição em que as células da tireoide se autodestroem, podendo evoluir para hipotireoidismo, apresentando sintomas como rouquidão, intestino preso, cansaço e sono excessivos.

O vitiligo causa a perda de coloração da pele e o surgimento de manchas despigmentadas, não sendo contagioso e podendo afetar regiões como boca, cabelo e olhos, devido à redução ou ausência de melanina, que é de origem autoimune.

O diagnóstico das doenças autoimunes requer a realização de exames, como o FAN (fator anti-nuclear), que identifica a presença e quantidade de anticorpos, auxiliando no diagnóstico preciso.

Para conviver melhor com os sintomas dessas doenças, é essencial focar no controle e redução dos sintomas, além de conter o avanço da doença e da autoimunidade, uma vez que essas condições não têm cura definitiva.

Os tratamentos são prescritos de acordo com o tipo de patologia, podendo envolver o uso de medicamentos como corticosteroides, entre outras opções terapêuticas disponíveis.

Manter o tratamento com imunossupressores e imunomoduladores sob acompanhamento médico regular e ajustes nas rotinas e hábitos alimentares e de sono pode proporcionar uma vida com menos limitações.

Apenas atualmente, pacientes com esclerose múltipla e espondiloartrose anquilosante têm direito a benefícios da Previdência Social, de acordo com a legislação vigente. Projetos de Lei em discussão, como o PL 1456/23, buscam garantir direitos similares para pessoas com lúpus, equiparando-os legalmente às pessoas com deficiência.

