Metade das crianças pode apresentar anemia na infância

A anemia infantil, frequentemente causada pela deficiência de ferro, é um problema comum na infância, afetando entre 30% e 50% das crianças, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. A forma mais recorrente é a anemia ferropriva, altamente prejudicial, especialmente para os mais jovens. Identificar os sintomas e buscar ajuda médica são fundamentais para combater a doença.

O ferro é vital para a produção de hemoglobinas, essenciais para o transporte de oxigênio no organismo. Na infância, a demanda por ferro é elevada devido ao crescimento e desenvolvimento acelerados nessa fase. A insuficiência de ferro compromete a produção de células sanguíneas, afetando a oxigenação do corpo e a energia disponível para as atividades diárias.

A falta de uma alimentação equilibrada e rica em ferro é um dos principais fatores que contribuem para a anemia infantil. As condições socioeconômicas das famílias têm impacto significativo nesse cenário, pois podem dificultar o acesso a alimentos nutritivos. A introdução alimentar inadequada, baixo peso ao nascer e prematuridade também estão associados ao desenvolvimento da anemia.

Além da anemia ferropriva, existem outros tipos de anemia infantil, como a megaloblástica, perniciosa, hemolítica, falciforme, aplástica e de Fanconi, cada qual com suas características específicas. Identificar os sintomas, como cansaço excessivo, é crucial para um diagnóstico precoce e tratamento eficaz.

Os sinais de anemia infantil são importantes de serem observados. O cansaço prolongado, a falta de vontade de brincar, a dificuldade de concentração, a perda de apetite e a palidez nas pálpebras e gengivas são alertas que não devem ser ignorados.

Se uma criança demonstra cansaço persistente, mesmo após dormir bem, pode indicar anemia. Além disso, a falta de energia para brincar ou se concentrar nas atividades cotidianas também merece atenção, pois pode refletir problemas de saúde. A perda de apetite e a palidez em regiões específicas do corpo também são sinais claros.

O diagnóstico da anemia infantil é feito com exames de sangue, sendo essencial consultar um pediatra ao observar esses sintomas. Dependendo da causa da anemia, o tratamento pode envolver suplementação de ferro, aumento da ingestão de alimentos ricos no mineral e inclusão de vitamina C na dieta para melhor absorção.

Uma dieta balanceada e saudável desde os primeiros meses de vida é fundamental para prevenir a anemia infantil. O aleitamento materno nos primeiros seis meses é essencial, seguido por uma alimentação adequada para garantir a saúde e o desenvolvimento infantil.

Manter uma alimentação equilibrada para crianças envolve evitar alimentos industrializados, excesso de carboidratos e laticínios. É fundamental incluir na dieta dos pequenos alimentos como carne vermelha, ovos, pão de cevada, feijão preto, grão de bico, soja, espinafre, couve, rúcula, aveia, ora-pro-nóbis, castanha-do-pará e cacau em pó.

O ferro de origem vegetal pode ter sua absorção reduzida durante o preparo dos alimentos, tornando a proteína de origem animal a melhor opção para garantir a quantidade ideal de ferro para as crianças. Além disso, deixar o feijão de molho por pelo menos 12 horas antes do cozimento auxilia na absorção do ferro e previne cólicas intestinais. Ao preparar beterraba, é importante saber que o ferro está presente principalmente no talo, então cozinhar essa parte na sopa ou no feijão é uma boa estratégia. Outra opção é fazer um refogado com o talo da beterraba para complementar a alimentação.

No caso dos bebês, ao perceber os primeiros sinais de anemia e confirmar o diagnóstico, o tratamento geralmente envolve suplementação de ferro líquido, fototerapia, hidratação intravenosa e transfusão de sangue, dependendo da causa e gravidade da anemia. É essencial um acompanhamento com pediatra para receber orientações sobre a alimentação, saúde e exames necessários para garantir a saúde das crianças. A anemia infantil deve ser diagnosticada rapidamente para que a causa possa ser tratada adequadamente.

Referências utilizadas foram a Sociedade Brasileira de Pediatria, Scielo, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde.