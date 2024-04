O processo de realização do exame de densitometria óssea

Para avaliar a densidade óssea, é necessário realizar a densitometria óssea, um exame fundamental para compreender a resistência e força da estrutura óssea do corpo. A deficiência de cálcio e enfraquecimento dos ossos aumentam a suscetibilidade a doenças e fraturas.

O exame de densitometria óssea, também conhecido como DEXA, é usado para diagnosticar e avaliar a densidade mineral óssea em áreas como coluna lombar e fêmur, bem como outras regiões com risco de fraturas. A massa óssea é medida em valor absoluto, T-score e Z-score, classificando-se como normal, osteopenia ou osteoporose dependendo do resultado.

A interpretação dos resultados da densitometria óssea deve ser realizada por um profissional de saúde qualificado. O procedimento é indolor, não invasivo e rápido, exigindo que o paciente permaneça imóvel durante a emissão de raio-x de baixa radiação. As imagens resultantes são processadas por um software específico, gerando um gráfico para análise.

De acordo com a OMS, devem realizar a densitometria óssea pessoas acima de 50 anos com fatores de risco para fraturas, adultos com certas condições de saúde e mulheres em menopausa que necessitem de avaliação para terapia hormonal. Gestantes ou indivíduos muito acima do peso podem não ser indicados para o exame, sendo importante consultar o médico periodicamente.

A perda de massa óssea pode ser prevenida e tratada com a realização periódica do exame de densitometria óssea, ajudando a monitorar a saúde dos ossos e prevenir possíveis complicações associadas à fragilidade óssea.

Ao longo da vida, nosso corpo passa por mudanças naturais para se adaptar à estrutura óssea. O pico de massa óssea geralmente ocorre entre os 25 e 30 anos, com uma redução gradual após essa faixa etária. Especialmente nas mulheres, nota-se uma perda óssea mais acelerada em comparação com os homens.

Diversos fatores, como genética, hormônios e condições médicas, podem acelerar o processo de perda óssea, aumentando o risco de fragilidade óssea e fraturas. A ingestão adequada de cálcio e proteínas desempenha um papel crucial na saúde óssea, sendo essencial para prevenir complicações. Realizar exames de densitometria óssea é fundamental para monitorar a saúde óssea e adotar medidas preventivas.

A densitometria da coluna e do antebraço possibilita o diagnóstico precoce de doenças ósseas comuns, como a osteoporose. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), estima-se que metade das mulheres e 20% dos homens acima de 50 anos poderão sofrer uma fratura relacionada à saúde óssea ao longo da vida. Esses números evidenciam a importância da identificação precoce dessas condições e da adoção de hábitos saudáveis, incluindo uma dieta rica em cálcio, atividades físicas e acompanhamento médico regular.