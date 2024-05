Os perigos do consumo excessivo de energéticos para a saúde: o que você precisa saber

As bebidas energéticas são amplamente consumidas em diferentes situações, desde festas noturnas até durante a prática de esportes, por pessoas de diversas idades, tornando-se populares. É crucial compreender em quais circunstâncias o consumo dessas bebidas pode ser prejudicial à saúde e se existe alguma maneira segura de consumi-las.

Essas bebidas energéticas são geralmente enriquecidas com cafeína, um estimulante comum presente no café. Isso as diferencia dos isotônicos, que têm outra composição e finalidade, voltada para repor sais minerais e hidratar o corpo em atividades esportivas.

As bebidas energéticas mais conhecidas do mercado são compostas por água gaseificada, açúcar ou adoçantes e cafeína. A legislação no Brasil limita a concentração de cafeína a 35 mg a cada 100 ml. Por exemplo, uma lata de 250 ml de energético tem em média 80 mg de cafeína, equivalente a uma pequena xícara de café, mas essa quantidade pode variar.

Além da cafeína, os energéticos podem conter outras substâncias como taurina, vitaminas e minerais, com a promessa de aumentar a disposição, reduzir a fadiga e melhorar o desempenho em diversas atividades. Mas será que esses efeitos realmente se concretizam?

A principal ação dos energéticos no organismo se deve à cafeína, que age bloqueando elementos que causam sono e fadiga, proporcionando um estímulo que reduz a sensação de cansaço. Seu efeito estimulante é frequentemente buscado por aqueles que querem um impulso extra no dia a dia.

Apesar da cafeína ser geralmente segura para a maioria das pessoas quando consumida em bebidas energéticas ou café, é importante ter em mente que ela está presente em outros produtos como chás, chocolates, refrigerantes, suplementos nutricionais e medicamentos. A recomendação média para adultos é limitar a ingestão de cafeína a cerca de 400 mg por dia, o que equivale a aproximadamente cinco xícaras de café. Consumir quantidades maiores pode ser prejudicial ao organismo.

No entanto, há pessoas que podem ser mais sensíveis aos efeitos da cafeína, como gestantes ou indivíduos suscetíveis a crises de ansiedade. Para esses casos, é importante restringir o consumo de bebidas e alimentos contendo essa substância, a fim de evitar possíveis complicações.

Indivíduos com histórico de doença cardiovascular devem conversar com um profissional de saúde sobre a possibilidade de reduzir o consumo de energéticos para proteger o sono. Em casos necessários, é indicada uma consulta com um médico generalista para uma avaliação mais abrangente.

O consumo de energéticos, muitas vezes, pode causar sonolência em vez de fornecer energia, devido a fatores como redução da eficácia da cafeína, desidratação e picos de açúcar no sangue. O excesso de cafeína pode prejudicar a qualidade do sono, resultando em um ciclo vicioso de cansaço crescente e aumento da necessidade de cafeína.

A retirada abrupta de cafeína pode gerar sintomas desagradáveis, como dor de cabeça e irritabilidade. Por isso, a redução gradual do consumo é recomendada para evitar desconfortos. Os energéticos, além da cafeína, também contêm altas quantidades de açúcar, o que pode levar a diversos problemas de saúde a longo prazo.

A combinação de energéticos com álcool pode ser especialmente perigosa, pois mascara os efeitos do álcool, levando a um maior consumo e riscos de dependência e problemas neurológicos. Para consumir essas bebidas de forma segura, é aconselhável não tornar seu consumo um hábito, monitorar a quantidade de cafeína, evitá-las antes de dormir e restringir seu uso em certos grupos populacionais, como grávidas, crianças e adolescentes.

É comum buscarmos uma dose extra de energia no nosso dia a dia, mas é importante ter cautela ao recorrer aos energéticos. Ao invés disso, opte por café ou chás com cafeína, que além de fornecerem energia, trazem benefícios para a saúde.

Não misturar energéticos com álcool é uma orientação crucial, pois essa combinação pode ser prejudicial para o organismo. Além disso, é fundamental entender que sentir-se constantemente cansado e depender de estimulantes pode ser um sinal de que está faltando descanso, em vez de necessidade de cafeína.

Essas orientações são respaldadas por diversas fontes especializadas, como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças e a Administração de Alimentos e Medicamentos, reforçando a importância de cuidar da nossa saúde e bem-estar de forma equilibrada.