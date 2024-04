Quando é o momento certo para consultar um cirurgião plástico?

De acordo com dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de países que mais realizam cirurgias plásticas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Além disso, ambos os países se destacam por abrigar mais de 30% de todos os cirurgiões plásticos do mundo.

Apesar do aumento do número de procedimentos cirúrgicos e profissionais disponíveis, é fundamental ter cautela ao escolher um cirurgião plástico. Antes de marcar uma consulta, é essencial pesquisar sobre a cirurgia desejada, considerar as motivações por trás dela e avaliar seu estado de saúde física e emocional.

O cirurgião plástico pode auxiliar nesse processo, fornecendo informações detalhadas sobre o procedimento, seus riscos e recomendações. No entanto, é importante refletir sobre esses aspectos antes de buscar orientação médica.

Após tomar a decisão, é crucial encontrar um profissional credenciado. Verifique se o cirurgião está registrado no Conselho Regional de Medicina e se possui especialização na área. Essa pesquisa é fundamental para garantir a segurança do paciente.

Seguir as recomendações pré e pós-cirúrgicas é essencial para minimizar riscos e aumentar a eficácia do procedimento. No pré-operatório, é fundamental passar por uma consulta com o cirurgião para avaliar a saúde geral do paciente, incluindo histórico médico, diagnóstico de doenças crônicas e exames complementares.

Antes da cirurgia, o paciente deve evitar certos hábitos, como fumar e consumir álcool, suspender medicamentos que possam aumentar o risco de sangramento e seguir as instruções de jejum. Já no pós-operatório, é crucial seguir as recomendações médicas para garantir uma recuperação adequada e preservar a saúde.

Para uma recuperação adequada, é essencial seguir algumas dicas: realizar repouso, evitar exposição solar, seguir as orientações médicas em relação a medicamentos, curativos e banhos, manter uma alimentação saudável e realizar consultas de acompanhamento constante.

Uma sugestão extra para facilitar o pós-operatório é realizar cirurgias plásticas no inverno, onde o clima frio pode reduzir o inchaço e tornar mais prático o uso de acessórios para a recuperação. Além disso, a menor intensidade dos raios solares nessa estação contribui para diminuir a ocorrência de manchas e cicatrizes. É importante compreender a diferença entre cirurgias estéticas, focadas na melhoria da aparência, e cirurgias reparadoras, indicadas para corrigir malformações decorrentes de doenças ou acidentes.

Entre as cirurgias plásticas mais comuns em 2021 estão a lipoaspiração, que remove o excesso de gordura corporal, a mamoplastia de aumento, que visa aumentar o tamanho dos seios utilizando implantes de silicone, a blefaroplastia para correção das pálpebras, a rinoplastia para alterações no nariz e a abdominoplastia para remover gordura e pele excessiva do abdômen. É imprescindível escolher cirurgiões qualificados e realizar procedimentos em instalações adequadas, como hospitais bem equipados e ambientes estéreis, para minimizar riscos de complicações.

Para garantir o sucesso da sua cirurgia plástica, é essencial contar com os cuidados adequados antes, durante e após o procedimento. A escolha de um profissional qualificado e a preparação correta são fatores determinantes para aumentar as chances de obtenção dos resultados desejados.

Além disso, é fundamental confiar em instituições renomadas e referências no ramo da cirurgia plástica, como a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Essas entidades oferecem orientações precisas e promovem práticas seguras dentro do campo da estética cirúrgica.

O acompanhamento de profissionais especializados, tanto antes quanto depois da cirurgia, é essencial para garantir a sua saúde e bem-estar em todo o processo.