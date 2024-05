Tudo que você precisa entender sobre o vírus sincicial respiratório (VSR)

As infecções pelo vírus sincicial respiratório (VSR) na vida adulta geralmente resultam em sintomas semelhantes a um resfriado, com melhora ao longo de uma a duas semanas. Porém, para certos grupos de pessoas, a infecção pode ser grave, levando à hospitalização.

O VSR causa infecções respiratórias ao se espalhar pelo trato respiratório, afetando áreas como nariz, garganta e pulmões. Em casos comuns, assemelha-se a um resfriado e pode passar despercebido, especialmente em adultos saudáveis.

Doenças respiratórias como gripe e Covid-19 compartilham características semelhantes com o VSR, como transmissão e sintomas comuns.

Os sintomas mais frequentes da infecção por VSR incluem coriza, tosse, febre, dor de cabeça, chiado no peito, cansaço, redução no apetite, aumento da frequência respiratória, dificuldade para respirar e cianose nas pontas dos dedos.

O VSR é transmitido por gotículas de saliva de pessoas infectadas, inaladas ao espirrar, tossir ou falar, e também por contato com superfícies contaminadas. No inverno, a circulação do VSR aumenta devido ao maior tempo em ambientes fechados, favorecendo a propagação do vírus.

Os sintomas geralmente aparecem de dois a oito dias após a exposição ao VSR. O diagnóstico e tratamento da infecção são realizados conforme necessário.

Quando se trata de infecção pelo vírus sincicial respiratório, o diagnóstico é clínico, o que significa que os médicos avaliam os sintomas do paciente e seu histórico para determinar a condição. Em casos mais graves, testes de laboratório podem ser feitos para detectar a presença do VSR. Além disso, exames adicionais podem ser solicitados para descartar outras causas possíveis de sintomas.

Não há um tratamento específico para o VSR, sendo o cuidado baseado em medidas para aliviar os sintomas e promover a recuperação, como o uso de medicamentos para dor e febre, manter-se adequadamente hidratado e repousar. Os sintomas geralmente melhoram em alguns dias, exceto em casos de complicações, com possíveis sintomas residuais por algumas semanas.

É importante ter acompanhamento médico para monitorar os sintomas relacionados à infecção pelo VSR, principalmente em grupos de risco como adultos acima de 65 anos, indivíduos com condições respiratórias crônicas, pessoas imunocomprometidas e crianças menores de dois anos. Para esses grupos, pode ser necessário cuidados hospitalares devido a dificuldades respiratórias e desidratação acentuada.

Complicações graves do VSR incluem bronquiolite, pneumonia e agravamento de condições respiratórias crônicas, podendo ser fatais em grupos de risco. Medidas preventivas, como higiene respiratória adequada, como cobrir a boca ao tossir, ficar em casa quando doente, evitar contato com pessoas com sintomas respiratórios e lavar as mãos regularmente, podem ajudar a prevenir a propagação do VSR.

Para proteger-se do vírus sincicial respiratório, é essencial adotar cuidados básicos, como lavar frequentemente as mãos e usar álcool em gel. Evite tocar o rosto sem higienizar as mãos e mantenha a limpeza de superfícies de contato frequente, como maçanetas e utensílios compartilhados. Opte por ambientes ventilados e evite aglomerações, utilizando máscara de proteção, se necessário.

Nas crianças, pode ser desafiador implementar esses cuidados, sendo provável que muitas sejam infectadas durante a infância. Portanto, é importante que pais e cuidadores estejam atentos aos sintomas e busquem ajuda caso não melhorem ou piorem com o tempo.

Uma notícia positiva é a aprovação de vacinas entre o final de 2023 e início de 2024, oferecendo proteção contra complicações do vírus respiratório sincicial. As doses e faixas etárias variam conforme o imunizante, sendo um restrito a maiores de 60 anos e outro indicado para bebês abaixo de seis meses.

As informações citadas provêm de diversas fontes confiáveis, como a National Found of Infection Diseases, Center for Diseases Control and Prevention, American Lung Association, Sociedade Brasileira de Imunizações, Fundação Osvaldo Cruz e Agência Nacional de Vigilância Sanitária.