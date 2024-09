5 alimentos que são fontes de cálcio para fortalecer os ossos.

**A Importância do Cálcio na Alimentação**

Consumir alimentos ricos em cálcio é essencial para garantir uma dieta equilibrada e prevenir a deficiência desse importante nutriente. A deficiência de cálcio pode causar várias alterações no organismo, principalmente afetando a saúde dos ossos.

O cálcio é um mineral fundamental para o corpo humano, sendo responsável por 99% da composição dos ossos. O restante é distribuído pelos músculos e pela corrente sanguínea, desempenhando papéis vitais na contração muscular, no funcionamento dos nervos e na produção de hormônios.

A falta de cálcio pode trazer diversos riscos para a saúde. Com a queda na concentração desse mineral, o corpo recorre às reservas dos ossos, o que pode levar a uma deficiência progressiva. Especialmente idosos, mulheres após a menopausa e pessoas com deficiências nutricionais estão mais propensas a apresentar déficit de cálcio.

A carência de cálcio ao longo da vida pode enfraquecer os ossos, aumentando o risco de fraturas e contribuindo para o desenvolvimento de condições como osteoporose, raquitismo e osteomalácia. Por isso, é fundamental incluir fontes de cálcio na dieta diária.

Além do leite e seus derivados, que são altamente ricos em cálcio, existem outras opções para incorporar esse mineral na alimentação. Um adulto necessita de aproximadamente 1000 mg de cálcio por dia, podendo chegar a 1200 mg em certas faixas etárias.

Portanto, manter uma alimentação balanceada e rica em cálcio é essencial para preservar a saúde dos ossos e prevenir complicações decorrentes da falta desse mineral. Invista em alimentos variados que proporcionem as quantidades necessárias de cálcio para garantir o bom funcionamento do organismo.

Imagens: Dr Consulta / Divulgação