5 sugestões para fazer lanches saudáveis e ricos em nutrientes

**Explorando a Delícia dos Lanches Saudáveis**

No vasto universo da alimentação, o café da manhã, o almoço e o jantar reinam como as estrelas principais. Porém, nem só de refeições substanciosas vive o corpo. A hora dos lanches saudáveis também merece sua devida atenção. Equilibrar o paladar com opções nutritivas é a chave para uma vida mais saudável e equilibrada.

1 – **Frutas: Um Arco-Íris de Nutrientes**

As frutas, com sua variedade de sabores e cores encantadoras, são verdadeiras fortalezas de vitaminas e minerais. Além disso, as fibras presentes nelas garantem saciedade e uma digestão tranquila. Uma dica valiosa do Ministério da Saúde é incluir pelo menos cinco porções diárias de frutas e vegetais em sua rotina para manter o organismo em equilíbrio.

As opções são vastas: abacaxi, melão, banana, maçã e tantas outras. Você pode combiná-las com iogurtes, cereais, preparar vitaminas refrescantes ou simplesmente saboreá-las sozinhas. E para os dias agitados, as frutas secas são ótimas aliadas, práticas e deliciosas. Lembre-se de sempre optar pelas frutas da estação para mais sabor e economia.

2 – **Castanhas e Oleaginosas: Energia em Pequenos Grãos**

Para aqueles momentos de pausa, as castanhas, nozes e demais oleaginosas são aliadas poderosas. Práticas de transportar e repletas de benefícios, elas são ótimas opções para saciar a fome e manter a energia em alta. Castanha-do-pará, amêndoa, sementes de abóbora; a variedade é imensa.

Mas atenção: o segredo está na moderação, já que essas maravilhas calóricas podem enganar nosso paladar. Opte por versões sem aditivos e desfrute de todo o potencial desses pequenos tesouros.

Em resumo, cuidar dos lanches também é uma forma de autocuidado e amor próprio. Escolha com sabedoria, traga cor e sabor para seus intervalos e permita que a nutrição seja também um ato de prazer e bem-estar. Afinal, a saúde se manifesta também nas pequenas escolhas que fazemos diariamente.

