6 dicas eficazes para acabar com o hábito de roer as unhas

Título: Como Parar de Roer as Unhas: Um Guia Para se Livrar Dessa Mania

Introdução:

Você já sentiu aquela vontade irresistível de roer as unhas? Se sim, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas, de crianças a adultos, enfrentam esse hábito conhecido como onicofagia. Mas por que será que tantas pessoas têm essa mania?

Corpo:

De acordo com um estudo recente, mais de 40% da população, de todas as idades, roem as unhas. Este comportamento, muitas vezes inconsciente, pode trazer diversas consequências negativas para a saúde física e mental. Mas o que leva alguém a roer as unhas?

– Causas Emocionais: Ansiedade, tédio e frustração são apenas algumas das razões que podem desencadear esse hábito.

– Causas Comportamentais: O hábito de infância e a imitação de outros também podem contribuir para o surgimento da onicofagia.

– Causas Biológicas: Componentes genéticos e desequilíbrios químicos no cérebro também podem estar relacionados ao hábito de roer as unhas.

As consequências físicas de roer as unhas incluem infecções, danos aos dentes e deformações nas unhas. Além disso, o hábito também pode impactar a saúde mental, aumentando a ansiedade, contribuindo para Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e afetando a autoestima.

Conclusão:

Parar de roer as unhas pode ser um desafio, mas é possível com determinação e as estratégias certas. Lembre-se de que esse hábito tem consequências negativas, tanto para a saúde física quanto mental. Portanto, buscar ajuda profissional e adotar técnicas para controlar a ansiedade podem ser passos importantes para superar essa mania. Lembre-se, cuidar de si mesmo é essencial para uma vida saudável e equilibrada.**Título: 6 passos para abandonar o hábito de roer as unhas e cuidar da saúde e da estética**

Se preocupe com suas unhas em sua totalidade, desde consultas para tratar problemas, até apoio emocional.

Imagem ilustrativa (Créditos: GettyImages)

1. **Consciência dos Hábitos**

Manter um diário para registrar quando e por que você roeu as unhas pode ajudar a identificar padrões. Assim, é possível se manter alerta e focado para evitar levar as mãos à boca.

2. **Recompensas para Incentivar**

Recompensar-se por resistir à tentação de roer as unhas pode fortalecer o comportamento desejado. Por exemplo, ao passar o dia sem roer, você pode se permitir um episódio extra de sua série favorita.

3. **Mudança de Comportamento**

Trocar o hábito de roer unhas por atividades alternativas, como girar um anel nos dedos, pode ser eficaz. Estudos mostram que mais da metade das pessoas conseguiu reduzir esse mau hábito com essa estratégia.

4. **Auxílio Profissional**

Se outras tentativas falharam, buscar apoio de um profissional qualificado pode ser útil. Um psicólogo pode ajudar a identificar as causas do hábito de roer unhas e trabalhar em estratégias personalizadas.

5. **Cuidados Necessários**

Manter as unhas cuidadas, curtas e bem feitas, junto com o uso de esmaltes ou substâncias amargas, pode desencorajar o hábito. Bandagens ou fitas adesivas também são opções para evitar roer.

6. **Ocupar as Mãos**

Encontrar atividades para manter as mãos ocupadas, como apertar uma bola antiestresse, pode ser útil, principalmente nos momentos de gatilho.

Não se esqueça: abandonar o hábito de roer as unhas é possível com dedicação e estratégias adequadas. Cuidar de suas unhas não é apenas uma questão de estética, mas também de saúde e bem-estar. Pratique hábitos saudáveis e busque ajuda profissional, se necessário.

Referências: Acta dermato-venereologica, American Academy of Dermatology Association, American Journal of Clinical Dermatology, JAMA dermatology, Revista de Odontologia da UNESP, Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Dermatologia – RS.

Imagens: Dr Consulta / Divulgação