Após o nascimento: descubra e compreenda o que é puerpério

Desde os primeiros dias de intensidade até o desvanecimento gradual, e, por fim, o desaparecimento.

Recomenda-se o uso de absorventes maiores, capazes de atender a demanda da ocasião. Fiscalize atentamente o odor e a tonalidade do sangue, buscando sinais de infecção. Se o mau cheiro persistir, ou se o vermelho intenso persistir por mais de 4 dias, não hesite em recorrer a um médico.

Sobre as cólicas, durante o período de amamentação, é comum sentir um desconforto abdominal devido às contrações que ajudam o útero a retornar ao seu tamanho usual. A diminuição diária do útero em cerca de 1cm, durante 20 dias, é parte do processo, sendo que compressas mornas podem trazer alívio durante a amamentação.

O desconforto na região íntima pode se manifestar de maneira mais intensa em mulheres que passaram por parto normal com episiotomia ou corte natural. A dilatação e inchaço vaginal nos primeiros dias pós-parto são comuns, requerendo cuidados redobrados com a higiene. Consulte um médico se a dor persistir.

Em relação à incontinência urinária, sua ocorrência no pós-parto, especialmente após partos normais, é comum. Exercícios de Kegel se mostram eficazes para fortalecer a musculatura pélvica, minimizando esse sintoma.

O retorno da menstruação varia de acordo com a amamentação. Enquanto normalmente ocorre em aproximadamente 6 meses para aquelas que amamentam, é importante lembrar da necessidade de métodos contraceptivos para evitar uma nova gravidez. Para as não lactantes, a menstruação volta em aproximadamente 1 a 2 meses.

Imagens: Dr Consulta / Divulgação