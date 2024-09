Cartão dr.consulta empresas oferece benefícios exclusivos para cuidados de saúde

Deixe-me reescrever o conteúdo para incorporar um estilo mais informal e coloquial, sem mencionar diretamente os dispositivos literários:

Pensar no bem-estar seu e dos colegas pode ser mais simples do que você imagina: com o Cartão dr.consulta empresas, você tem acesso a serviços de saúde pagando menos.

Assine já e ofereça esse benefício que cobre cuidados para todas as fases da vida, do pediatra ao geriatra. Descubra mais!

O Cartão dr.consulta empresas é o que faltava para quem busca assistência médica particular sem gastar muito.

Com valores a partir de R$ 29,90 por mês, você tem uma assinatura de benefícios de saúde que garante exclusividades voltadas para a prevenção e bem-estar.

Consultas, exames e procedimentos odontológicos na rede do dr.consulta, além de descontos em medicamentos de parceiros.

Confira os 6 benefícios do Cartão dr.consulta empresas:

1. Válido para até 5 pessoas

Pode estender as vantagens do Cartão dr.consulta Empresas para mais 4 pessoas, incluindo familiares ou qualquer pessoa do círculo próximo.

2. Consultas e exames acessíveis

Consultas com clínico geral por R$ 39,00 e outros especialistas por R$ 59,00, além de 30% de desconto em diversos exames.

3. Telemedicina disponível

Faça consultas online sem agendamento com clínico geral via vídeochamada pelo aplicativo do dr.consulta.

4. Avaliações odontológicas e descontos inclusos

Por apenas R$ 4,90 a mais por mês, tenha avaliações odontológicas e 20% de desconto em procedimentos como tratamentos dentários.

Garanta o bem-estar seu e de seus colaboradores com o Cartão dr.consulta empresas!

