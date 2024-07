Como é feito o exame de vulvoscopia? Conheça o procedimento

Entendendo a Vulvoscopia: Preparação e Procedimento

Receber a indicação para realizar uma vulvoscopia pode gerar dúvidas e preocupações, mas compreender como é o procedimento pode ajudar na preparação para o dia da avaliação.

O objetivo principal da vulvoscopia é examinar detalhadamente a vulva usando um colposcópio, um dispositivo que amplia a visão do médico, facilitando a identificação de possíveis alterações no tecido vulvar.

Quando e Por Que a Vulvoscopia é Indicada?

A vulvoscopia é geralmente solicitada por ginecologistas diante de sintomas como coceira, vermelhidão, alterações na cor ou textura da vulva. Ela permite investigar condições como infecções, lesões por doenças sexualmente transmissíveis (como HPV e herpes) e até mesmo câncer vulvar.

Como se Preparar e o que Esperar no Dia do Exame?

Para o procedimento, é recomendado evitar o uso de cremes, duchas vaginais, depilação com cera ou lâmina e relações sexuais nos dias que antecedem a vulvoscopia. No dia do exame, a higiene adequada da região é essencial, sem uso de sabonetes íntimos.

No consultório, a paciente se posiciona como em exames ginecológicos rotineiros, com as pernas apoiadas em suportes. O médico aplica substâncias como ácido acético e lugol para destacar alterações, facilitando a visualização pelo colposcópio.

Se necessário, pode ser realizada uma biópsia da área suspeita, procedimento geralmente realizado com anestesia local para retirada de um pequeno fragmento de tecido para análise.

Cuidados pós-exame incluem repouso, evitar esforços físicos intensos e observar qualquer sinal de desconforto ou secreção. É importante seguir as orientações médicas para uma recuperação adequada.