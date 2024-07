Como é feito o exame de vulvoscopia? Conheça o procedimento

Entender como é feito o exame de vulvoscopia depois de receber a indicação profissional para esse tipo de avaliação pode ajudar a mulher a se preparar melhor para o dia do procedimento.

Além disso, saber mais sobre o tema pode ajudar a compreender melhor em que situações esse exame ginecológico é solicitado e o que é possível esperar do resultado.

Qual o objetivo de uma vulvoscopia?

O objetivo de uma vulvoscopia é examinar a região da vulva com a ajuda de um equipamento chamado colposcópio. Na prática, esse equipamento funciona como um microscópio, facilitando a visualização da área examinada. O colposcópio também pode ser utilizado em outros tipos de exame, como a colposcopia. A colposcopia também analisa a região íntima feminina. No entanto, ela não faz isso apenas na vulva (que compreende os lábios internos e externos e o clitóris), mas inclui ainda a parte interna da vagina e o colo do útero. Para isso, nesses casos é necessário utilizar o espéculo (também conhecido como “bico-de-pato”), que mantém canal vaginal aberto durante o procedimento.

Seja como for, o uso do colposcópio na vulvoscopia permite identificar alterações ou lesões que possam sugerir a presença de determinadas condições nessa parte do corpo. Com isso, o médico pode descartar ou confirmar uma série de diagnósticos, permitindo que ele forneça a orientação adequada de acordo com cada caso.