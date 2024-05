Descubra o que significa passar por uma nasofibrolaringoscopia.

O exame de nasofibrolaringoscopia é uma avaliação realizada por otorrinolaringologistas, médicos especializados no cuidado do ouvido, nariz e garganta. Esse procedimento é indicado para investigar as condições das vias aéreas superiores, utilizando um tubo flexível com câmera e luz para visualizar a laringe, faringe e outras estruturas da região. A nasofibrolaringoscopia é útil para identificar sangramentos, presença de pólipos, tumores, corpos estranhos, doenças inflamatórias, roncos, apneia, alterações na voz e dificuldades para engolir.

O exame é comum na prática dos otorrinolaringologistas e essencial para o diagnóstico e tratamento de diversas condições de saúde relacionadas ao nariz e à garganta. Apesar de poucas contraindicações, o procedimento não é recomendado em casos de inflamação na epiglote, infecções específicas das vias aéreas, distúrbios de coagulação e em casos de suspeita ou diagnóstico de Covid-19.

A nasofibrolaringoscopia pode ser agendada previamente ou realizada durante uma consulta no consultório médico. O paciente é geralmente anestesiado com spray e o instrumento é inserido por uma das narinas para visualização das estruturas através de um monitor. Em situações específicas, áreas restritas das vias aéreas podem ser avaliadas de forma focal, podendo incluir biópsias para análises mais detalhadas.

O procedimento de nasofibrolaringoscopia geralmente é rápido, com duração de poucos minutos. Após o exame, o paciente pode sentir dormência na região devido ao anestésico, mas essa sensação desaparece rapidamente. Recomenda-se evitar comer ou beber por um tempo após o procedimento.

Antes de realizar a nasofibrolaringoscopia, é necessário seguir algumas recomendações, como manter jejum por pelo menos 2 horas, ter acompanhantes para menores de idade e não realizar o exame em casos de suspeita ou confirmação de Covid-19. Durante o procedimento, não são feitas biópsias.

Embora a sensação de ter algo inserido pelo nariz possa ser desconfortável, a dor não costuma ser um problema durante o exame. Alguns pacientes podem sentir náusea ou ter a sensação de congestão nasal após a avaliação. Eventualmente, poderá ocorrer um sangramento leve ou lesões na região, mas são raros devido ao avanço das técnicas e tecnologias utilizadas na nasofibrolaringoscopia.