Identifique a origem do mau hálito e aprenda a tratá-lo

Título: “Os múltiplos causadores do bafo: não é só falta de higiene!”

Introdução:

Bafo, aquele assunto que ninguém gosta de falar, e acredite, a causa por trás não é tão simples como se pensava. São mais de noventa (!) possíveis culpados para o mau hálito, ou como chamamos de forma mais chique, halitose. Vamos explorar esse universo não tão glamouroso, mas muito real.

Corpo:

1. Descamação na boca:

Os cáseos, ou tonsilolitos, como são chamados, são essas massinhas branco-amareladas que se alojam nas amígdalas. Essas criptas das amígdalas, que variam de tamanho em cada pessoa, são o lugar perfeito para essas “surpresinhas” se formarem. As bactérias presentes na boca se alimentam desses restos, criando o aroma indesejado. Quando as massinhas se calcificam, a situação piora. Para combater, a receita inclui melhorar a respiração nasal, rever os medicamentos que prejudicam a produção de saliva e beber mais água. Se nada disso funcionar, talvez a cirurgia de retirada das amígdalas entre em cena.

2. Gengivite:

A inimiga das gengivas, a gengivite, traz consigo inflamação, inchaço, sangramento e, claro, mau hálito. A placa bacteriana é a grande causadora dessa confusão bucal, criando um ambiente favorável para as bactérias se alojarem e causarem estragos. A boa e velha limpeza bucal resolve boa parte desse problema, além da escovação correta e uso do fio dental.

3. Distúrbios gástricos:

Deixando a boca de lado, os distúrbios gástricos, como refluxo e gastrite, também têm seu papel nessa novela do bafo. Com o refluxo, o alimento volta para o esôfago, misturando sabores e odores desagradáveis. Já a gastrite traz consigo a queimação estomacal e uma digestão lenta, acompanhada do cheiro não tão agradável assim. Rever os hábitos alimentares é chave para driblar esses distúrbios.

Conclusão:

O bafo, ou halitose, não tem uma causa única, e a higiene bucal, embora importante, não é o único vilão nessa história. Com atenção aos diversos aspectos da saúde bucal e digestiva, é possível eliminar ou ao menos reduzir esse incômodo. Então, fique de olho nos sinais que seu corpo manda e não tenha medo de buscar ajuda especializada para se livrar desse inconveniente, afinal, ninguém merece conviver com um bafo nada agradável, não é mesmo?**Título:** **Descubra a relação entre a saúde e o hálito**

**Introdução:**

Neste artigo, vamos explorar a conexão entre a saúde do corpo e o hálito, revelando como certas condições de saúde podem influenciar o odor da nossa respiração e, consequentemente, a nossa qualidade de vida.

**1. Alimentação e a Saúde do Hálito:**

Alguns alimentos ácidos ou picantes podem ser menos favoráveis para a saúde bucal, impactando diretamente o hálito. Evitar esses alimentos sempre que possível pode ser uma escolha mais saudável.

**2. Doenças Hepáticas e o Hálito:**

As doenças hepáticas podem afetar a capacidade do fígado de metabolizar substâncias, resultando em problemas de saúde como cirrose e halitose. O odor do hálito hepático, muitas vezes descrito como cheiro de “terra molhada”, é um sinal a ser observado.

**3. Infecções Respiratórias e o Hálito:**

Condições como sinusite, broncopneumonia e faringite podem estar relacionadas à halitose, devido às secreções e bactérias presentes nessas infecções. O tratamento dessas condições geralmente resulta na melhoria do hálito.

**4. Doenças Renais e o Hálito:**

Problemas renais podem levar ao acúmulo de substâncias tóxicas no corpo, contribuindo para o surgimento de mau hálito, conhecido como “hálito urêmico”. O tratamento dessas condições pelos nefrologistas pode ajudar a aliviar esse sintoma.

**Conclusão:**

A saúde do corpo e a qualidade do hálito estão intrinsecamente ligadas, e é fundamental estar atento aos sinais que o nosso hálito pode indicar sobre a nossa saúde geral. Consultar profissionais da área da saúde é essencial para identificar e tratar qualquer alteração no hálito que possa estar relacionada a problemas de saúde subjacentes.

**Fontes:**

– Associação Brasileira de Halitose (ABHA)

– Biblioteca Virtual em Saúde – Ministério da Saúde (BVSMS)

Jornalista especialista em gestão social e saúde com mestrado na UFPR.