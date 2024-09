Mais de 90% dos casos de câncer de intestino podem ser curados

**Título:** Alerta de Moda: Câncer de Intestino em Foco

Ah, a moda… Mas, espera aí, vamos falar sobre algo sério também. O câncer de intestino, oh sim, ele não é só um assunto íntimo, mas sim um dos mais rotineiros aqui no Brasil. De acordo com o brilhante Instituto Nacional de Câncer (Inca), ele não brinca em serviço, sendo o terceiro mais comum entre os homens e o segundo mais presente nas mulheres. Está ligado? Vamos mergulhar juntos nesse mundo delicado, porém necessário, da saúde.

Quando olhamos para o câncer de intestino, estamos falando de um tema tão profundo quanto a própria anatomia intestinal. Conhecido também como câncer colorretal, essa condição nos leva para uma jornada por entre tumores maléficos que se instalam no campo do intestino grosso, abraçando o cólon e o reto. Sabe o que é interessante? A maioria desses casos tem origem nos famigerados pólipos intestinais, aquelas lesões amigas que, se capturadas e eliminadas de antemão, são capazes de deter a progressão para um território canceroso.

E tem mais, você sabia que nosso estilo de vida, sim, aquele nosso jeito de ser e viver, pode ser a chave para desvendar esse mistério? Comportamento sedentário? Peso extra? Alimentação descuidada? Tabaco e álcool como companhias frequentes? Esses são só alguns exemplos dos figurões que podem dar o ar da graça no desenvolvimento desse danado de câncer de intestino. E olha aqui, a idade também tem sua importância nessa trama, com o tumor sendo mais inclinado a dar as caras a partir dos 50 anos.

Falando em abertura de capítulo, vale ressaltar que ter contatos próximos que já enfrentaram o câncer colorretal, assim como uma rotina profissional exposta a radiações nocivas, são outros elementos que jogam suas cartas na mesa.

E lá vem os sinais, os suspiros da doença que tenta se camuflar no início de sua trajetória. Sangue escorrendo pelas fezes, mudanças abruptas no trânsito intestinal, perda de peso inesperada… A lista segue! Se algo assim bater à sua porta, não hesite, abra para o clínico geral e traga o circo para avaliação.

A descoberta precoce, um verdadeiro “plot twist”, pode ser a peça-chave nesse enredo. Como dizem, a prevenção é o melhor remédio. Afinal, de acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, temos altas possibilidades de, não só superar, mas desbancar o câncer de intestino, com chances acima de 95%, quando o diagnóstico é feito nos estágios iniciais. Portanto, não deixe para depois, vá atrás dessa informação e abra as cortinas para um desfecho de esperança.Descobrindo a Importância da Atividade Física na Prevenção do Câncer de Intestino

No universo da saúde, estar atento aos sinais que nosso corpo nos dá é crucial. É o gastroenterologista quem assume a frente nas investigações quando se trata de diagnosticar o câncer de cólon e reto, um tipo de câncer bastante traiçoeiro. O método principal usado para esse diagnóstico é a colonoscopia, um procedimento indolor que consiste em inserir um tubo fino e flexível com uma câmera na extremidade pelo reto, possibilitando a visualização dessa região por dentro. Durante a colonoscopia, é possível remover pólipos e realizar biópsias, a fim de confirmar a presença do câncer.

Além disso, o médico também pode solicitar uma coleta de fezes para verificar a presença de sangue no material, bem como outros exames complementares, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, para uma avaliação mais detalhada da situação. É interessante notar que a Organização Mundial da Saúde recomenda que pessoas acima de 50 anos e sem sintomas realizem o rastreamento do câncer de cólon e reto através do exame de sangue oculto nas fezes. Caso esse exame sinalize a presença de sangue, é essencial proceder com a colonoscopia para uma investigação mais aprofundada.

Para tornar essa jornada de cuidado com a saúde mais acessível, o Cartão dr.consulta oferece diversos benefícios, como descontos em consultas, exames e na aquisição de medicamentos em farmácias parceiras. Além disso, avanços significativos na detecção do câncer de intestino estão sendo realizados, incluindo novos testes de DNA nas fezes que buscam identificar mutações genéticas relacionadas à doença, de forma menos invasiva.

O tratamento do câncer de cólon e reto costuma envolver uma combinação de cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A escolha do tratamento dependerá do estágio e da localização do tumor, bem como da saúde geral da pessoa afetada. Após a remoção do tumor, é essencial manter um acompanhamento pós-tratamento para monitorar possíveis recidivas.

Além de procedimentos médicos, há uma série de hábitos saudáveis que podem auxiliar na prevenção do câncer de intestino. Praticar exercícios físicos regularmente, manter uma alimentação equilibrada, controlar o peso corporal, limitar o consumo de carnes vermelhas e processadas, e evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool são atitudes que contribuem para diminuir o risco de desenvolver a doença.

Portanto, ao cuidar da saúde, lembre-se da importância de escutar atentamente os sinais do seu corpo e adotar hábitos saudáveis no dia a dia. A prevenção é sempre o melhor caminho!

