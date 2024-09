O Guia Completo da Mpox: Informações Essenciais que Você Deve Conhecer

**Artigo:**

**Título:** A Mpox: A nova emergência de saúde em foco

**Introdução:**

Em meados de agosto de 2024, a Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um pronunciamento crucial: a Mpox, que antigamente era associada à varíola dos macacos, foi designada como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ou ESPII). Essa medida visa a um monitoramento ampliado diante da sua possível disseminação acelerada, lembrando a atenção dada à COVID-19 antes da pandemia. No entanto, é essencial compreender os detalhes específicos desse cenário e adotar medidas necessárias.

**Uma olhada mais aprofundada na Mpox:**

O vírus responsável pela Mpox, batizado de Orthopoxvirus monkeypox ou simplesmente Monkeypox virus, não é uma novidade, tendo sido identificado em primatas cativos desde 1958. Acredita-se que, apesar da associação inicial com esses animais, sua origem pode estar também em roedores e outros mamíferos selvagens. Durante anos, as ocorrências da doença ficaram restritas a certas regiões da África, com transmissão presumida somente de animais para humanos. Entretanto, um surto em 2022 rompeu essas barreiras, atingindo locais até então não afetados. Após cerca de 100 mil casos naquela época em 122 países, a doença ressurgiu com força em 2024, possivelmente devido a um novo subtipo do vírus mais eficaz na propagação.

**Situação no Brasil:**

O Ministério da Saúde brasileiro reportou pouco mais de 700 casos confirmados ou prováveis de Mpox até o final de agosto de 2024, em contraste com os mais de 10 mil casos em 2022. Essa mudança de nome para Mpox, abreviação de “monkey smallpox”, foi uma atitude para evitar estigmas relacionados tanto a determinadas populações quanto aos animais. Vale ressaltar que, apesar das semelhanças, a Mpox e a varíola clássica têm diferenças significativas, especialmente pela mortalidade histórica desta última e pelo seu status como a primeira doença erradicada por vacinação.

**Abordando a transmissão:**

A Mpox se propaga por dois meios principais: através de contato direto pessoa a pessoa, incluindo a proximidade física e exposição a secreções, e pela exposição prolongada a fluidos respiratórios de um indivíduo infectado. É crucial entender esses mecanismos para prevenir a disseminação da doença.

**Conclusão:**

