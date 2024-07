O que causa a Síndrome de Guillain Barré e como tratar

Entendendo a Síndrome de Guillain-Barré (SGB)

A Síndrome de Guillain-Barré (SGB), também conhecida como polirradiculoneurite aguda, é uma condição rara e grave em que o sistema imunológico ataca o próprio sistema nervoso, resultando na danificação das células nervosas. Os sintomas característicos incluem fraqueza muscular progressiva, que geralmente começa nas pernas e pode se estender para o tronco, braços e face ao longo do tempo.

É estimado que ocorram de 1 a 4 casos por 100.000 habitantes, sendo mais prevalente entre os 20 e 40 anos. As causas exatas ainda são desconhecidas, mas a SGB frequentemente surge após infecções por certos vírus e bactérias, como Campylobacter jejuni, vírus Epstein-Barr, influenza e outros.

Sintomas e Diagnóstico

Os sintomas iniciais da SGB incluem formigamento ou dormência nos pés e pernas, que podem progredir para os braços e mãos. Outros sintomas comuns são redução dos movimentos, perda de reflexos e fraqueza facial. Esses sinais podem ser acompanhados por outros sintomas neurológicos, como visão dupla, confusão mental e dificuldades de coordenação.

O diagnóstico da SGB envolve uma avaliação clínica detalhada, incluindo exames de sangue, análise do líquor (líquido cefalorraquidiano), eletromiografia, ressonância magnética e punção lombar. É crucial identificar precocemente os sintomas para iniciar o tratamento adequado.

Tratamento e Prognóstico

Atualmente, não há cura para a SGB, mas o tratamento visa aliviar os sintomas e prevenir complicações graves. Pacientes com formas mais severas da doença podem necessitar de hospitalização e suporte ventilatório para respiração. A fisioterapia desempenha um papel fundamental na reabilitação motora, sendo a fisioterapia de calor uma das abordagens mais eficazes.

Estudos indicam que cerca de 50% dos pacientes se recuperam completamente dentro de seis meses após o início dos sintomas, enquanto aproximadamente 30% apresentam sequelas leves. No entanto, cerca de 20% dos casos podem resultar em sequelas mais graves, como dificuldades motoras persistentes, e aproximadamente 5% dos pacientes podem desenvolver paralisia dos músculos respiratórios.

Conclusão

A Síndrome de Guillain-Barré é uma condição neurológica séria que requer diagnóstico e tratamento rápidos para melhorar as chances de recuperação. A conscientização sobre os sintomas iniciais é crucial para buscar assistência médica precoce e iniciar as intervenções necessárias. Ao cuidar ativamente da saúde e seguir as orientações médicas, é possível minimizar os impactos dessa síndrome complexa.

Fontes: Agência Brasil; Biblioteca Virtual em Saúde – Ministério da Saúde (BVSMS); Manual MSD; Ministério da Saúde; Secretaria da Saúde – Governo do Estado da Bahia.