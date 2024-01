Os perigos de utilizar pomada para cabelo de forma inadequada

As pomadas para cabelo são usadas para modelar ou fixar os cabelos e podem ser encontradas facilmente em farmácias, drogarias e na internet. No entanto, é importante garantir que esses produtos sejam testados e aprovados pela Anvisa antes de utilizá-los.

Para evitar problemas de saúde, é essencial comprar e utilizar apenas produtos autorizados. A Anvisa disponibiliza uma lista completa dos produtos liberados em seu site.

O uso de pomadas irregulares ou sem selo de qualificação pode causar diversos problemas, tais como queda de cabelo, enfraquecimento dos fios, ardência e queimação local ou nos olhos, irritações, lesões nos olhos, perda temporária da visão, inchaço e vermelhidão na testa ou couro cabeludo, alergias, coceiras e dor de cabeça.

É fundamental lembrar que, apesar de proporcionarem um efeito estético agradável, essas pomadas não devem comprometer a saúde dos cabelos.

Para escolher o produto adequado para seu tipo de cabelo e pele, é recomendado consultar tanto um profissional de beleza quanto um dermatologista. Cada tipo de cabelo e pele requer cuidados específicos.

As pomadas de cabelo servem para dar mais definição aos cachos e penteados, sem deixar uma aparência molhada. Por outro lado, o gel proporciona brilho e a sensação de cabelo molhado. A escolha entre os dois vai depender das necessidades e preferências pessoais, mas a atenção com a saúde sempre deve ser priorizada.

Além disso, algumas dicas importantes para o uso de pomadas de cabelo incluem respeitar a validade do produto, seguir as instruções do rótulo e embalagem para a aplicação, evitar contato com os olhos, lavar as mãos após o manuseio, ter cuidado ao usar em ambientes como o chuveiro, piscina ou mar para evitar que o produto escorra nos olhos, não utilizar por mais de 3 dias consecutivos, aplicar somente em crianças com supervisão de um adulto e utilizar produtos específicos para essa faixa etária.

Portanto, é importante lembrar que as pomadas de cabelo são apenas para uso esporádico, não devendo ser utilizadas diariamente. Em caso de dúvidas, é sempre recomendado consultar especialistas na área.

Quando atingimos os olhos, é importante lavá-los imediatamente com água filtrada e corrente. Além disso, é fundamental procurar a ajuda de oftalmologistas para avaliação e tratamento adequados. Evite o uso de tampões ou medicamentos sem orientação médica.

Se você está procurando profissionais de saúde, nossa rede oferece uma variedade de especialidades. Ao assinar o Cartão dr.consulta, você terá acesso a mais de 60 especialidades médicas e mais de 3.000 exames, com preços e formas de pagamento facilitados.

Foi proibida a venda de aproximadamente 1.200 produtos no mercado por falta de autorização. A Anvisa disponibilizou em seu site a lista das marcas com venda suspensa.

Para obter resultados semelhantes aos de uma pomada nos cabelos, recomendamos o uso de produtos de marcas conhecidas ou cosméticos naturais. Antes de utilizar qualquer produto, é importante realizar testes dermatológicos para garantir que são adequados ao seu tipo de cabelo ou pele.

A sua autoestima e beleza são importantes, mas lembre-se de cuidar delas de forma segura, sem comprometer a sua saúde a longo prazo.

Fontes: Conselho Regional de Farmácia da Bahia (crf-ba); Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO).