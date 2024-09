Participação da dr.consulta no CONARH com o benefício do cartão dr.consulta para empresas

#### Presença na 50° Edição do CONARH: Dr. Consulta Lança Cartão Empresarial de Benefícios para Saúde

Neste momento, estamos imersos na atmosfera da 50° edição do CONARH, um evento de destaque tanto no cenário nacional quanto global. Nossa presença neste evento marca o lançamento em grande escala do Cartão dr. consulta empresas, uma revolução no cuidado com a saúde dos colaboradores de seu negócio, proporcionando benefícios em exames, consultas, telemedicina, procedimentos médicos e odontológicos por valores mais acessíveis, além de acesso a uma rede própria de centros médicos.

### A Programação Exclusiva do Evento

Durante os próximos três dias, estamos preparando uma programação exclusiva, repleta de talks envolventes e convidados especiais. Confira algumas das atrações que preparamos para você:

#### Arena Dr. Consulta (Localizada no estande)

– Intoxicação cultural: Dra. Tania de Abreu e Dani Plesnik exploram os efeitos da cultura organizacional na vida do trabalhador e as práticas adotadas por lideranças conscientes.

– Carreiras que curam: Luciano Santos compartilha insights sobre escolhas profissionais que promovem bem-estar e realização.

– Novo modelo de acesso à saúde: Convidados de renome lançam a Associação ANEBAPS e discutem os desafios e oportunidades na área da saúde.

– Corpo presente, mente ausente: Fábio Tiepolo e Guilherme Kato abordam o tema do presenteísmo e o papel da inteligência artificial na saúde mental.

– Grupos diversos, carreiras diversas: Andrea Cruz e Veridiana Natucci discutem os desafios enfrentados pelo RH na gestão da saúde de grupos minoritários.

– Cuidado inteligente, custos sob controle: Paulo Yoo apresenta estratégias baseadas em tecnologia para promover mais saúde e menos desperdício nas empresas.

– Maternidade, carreira e saúde da mulher: Rafa Brites e Gabriela Zaninetti compartilham experiências e desafios que impactam a trajetória das mulheres no mundo profissional.

– Como performar na escassez: Daniel Faria oferece insights valiosos sobre como alcançar o sucesso mesmo diante de desafios e limitações.

– Diversidade: ascensão e…queda? Uma reflexão sobre as iniciativas de D&I nas empresas e os desafios enfrentados nesse contexto.

