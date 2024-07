Perguntas e respostas sobre a Cardiopediatria

Quando se trata de saúde, a atenção começa muito antes de alguém “vir à vida” – muitas questões são discutidas desde o planejamento familiar, por exemplo. E quando se fala em cuidados especializados, é na Cardiopediatria que o coração dos bebês recebe atenção especial, abrangendo tanto o tratamento de doenças existentes desde o nascimento (congênitas) quanto o cuidado preventivo desde os primeiros dias de vida.

O Papel do Especialista em Cardiopediatria

O cardiopediatra é o profissional capacitado para diagnosticar e tratar doenças cardíacas em crianças desde o nascimento até a fase adulta. Ele cuida não apenas de condições cardíacas congênitas, mas também de doenças adquiridas após o nascimento, como doenças reumáticas, arritmias, elevação de colesterol, pressão alta, infecções no coração e miocardiopatias.

Sintomas de Cardiopatias em Bebês e Crianças

As doenças cardíacas em crianças podem variar de leves a graves e, se não tratadas, podem levar a complicações sérias. Os sintomas podem incluir sopro cardíaco, cansaço durante a alimentação, dificuldade para ganhar peso, respiração rápida, sudorese excessiva, infecções respiratórias frequentes, desmaios, dor no peito, lábios e dedos roxos, batimentos cardíacos rápidos, irritabilidade, sono agitado e pressão alta.

Exames Utilizados na Avaliação de Cardiopatias

Para diagnosticar e monitorar essas condições, são utilizados diversos exames, como o eletrocardiograma (ECG), raio-x do tórax, ecocardiograma com doppler colorido bidimensional ou tridimensional, ecocardiograma fetal, holter de 24 horas, teste ergométrico, angiotomografia e ressonância magnética do coração, cateterismo cardíaco, cintilografia, entre outros.

O cardiopediatra atua na avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes com sintomas cardíacos, diagnosticando e tratando cardiopatias, seja em consultório ou durante internações hospitalares quando necessário. Além disso, realiza avaliações de pré-operatório para cirurgias cardíacas e avalia a capacidade cardíaca e física de crianças e adolescentes para atividades físicas.

A consulta regular com um cardiopediatra é essencial para monitorar a saúde cardiovascular desde cedo, identificar precocemente qualquer problema e garantir um tratamento adequado, promovendo assim um desenvolvimento saudável e qualidade de vida.

