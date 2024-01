Principais doenças sazonais: quais são e como preveni-las durante o verão

No verão, dias quentes são comuns e podem trazer algumas condições típicas de altas temperaturas. É importante conhecer essas doenças para evitar problemas de saúde. A desidratação é uma delas, causada pela perda excessiva de líquidos. Para evitá-la, é fundamental beber bastante água e consumir alimentos hidratantes. Também é importante ter cuidado ao praticar atividades físicas ao ar livre, optando por horários mais frescos.

A micose é outra doença comum no verão, causada pela proliferação de fungos em ambientes úmidos. Para preveni-la, é essencial manter uma boa higiene pessoal, secando bem as dobras do corpo e evitando o compartilhamento de objetos pessoais.

As arboviroses são doenças virais transmitidas por insetos, como o mosquito Aedes aegypti. As altas temperaturas e chuvas do verão favorecem a reprodução desse mosquito. A prevenção consiste em evitar ser picado pelo inseto, através de medidas como uso de repelente, roupas adequadas e eliminação de possíveis criadouros de mosquitos.

No verão, é importante tomar precauções para evitar doenças comuns nesta estação. Uma das principais medidas é eliminar locais de reprodução de mosquitos, como recipientes com água parada. Além disso, é recomendado usar repelentes na pele exposta, instalar telas mosquiteiras em janelas e portas, evitar atividades ao ar livre nos horários de pico de atividade dos mosquitos e considerar o uso de mosquiteiros para dormir.

Outra doença comum no verão é a otite, inflamação no ouvido causada pelo acúmulo de água no canal auditivo. Para evitar infecções, é importante evitar banhar-se em águas contaminadas. Caso haja desconforto no ouvido, é necessário procurar um otorrinolaringologista para diagnóstico e tratamento adequado.

A intoxicação alimentar também é mais comum no verão, devido ao menor tempo de conservação dos alimentos em altas temperaturas. É importante ter atenção com a higiene dos alimentos e observar as condições do local onde são comercializados. Quando surgirem sintomas de vômitos, diarreia e febre, é recomendado buscar um médico especialista em Clínica Geral.

A exposição prolongada e inadequada ao sol pode causar insolação, elevando a temperatura corporal. Para prevenir essa condição, é necessário buscar sombra, usar óculos de sol, chapéus ou bonés, aplicar protetor solar regularmente e manter-se hidratado. Caso ocorram sintomas como tonturas e náuseas, é importante procurar abrigo e buscar assistência médica.

O impetigo é uma infecção na pele causada por bactérias, que geralmente afeta crianças entre 2 e 5 anos. As lesões caracterizam-se por pequenas pápulas vermelhas que evoluem para pústulas com pus. É importante buscar tratamento médico caso ocorra coceira e dor.

A erisipela é uma infecção de pele que geralmente afeta as pernas, mas também pode ocorrer em outras partes do corpo. Essa doença é contagiosa e pode se espalhar através de coceiras na pele, além de ser transmitida para pessoas próximas.

A prevenção da erisipela envolve hábitos de higiene pessoal, como lavar as mãos regularmente, além de cuidar de feridas ou cortes para evitar a disseminação de bactérias.

O tratamento normalmente inclui o uso de antibióticos, que podem ser aplicados diretamente na pele ou ingeridos através de medicamentos orais. É importante ressaltar que a prescrição desses medicamentos deve ser feita por um profissional de saúde.

Caso seja necessário, o clínico geral poderá encaminhar o paciente para especialistas como dermatologistas ou infectologistas para uma avaliação mais aprofundada.

Ao estar ciente das doenças de verão e de como preveni-las, é essencial cuidar da saúde e desfrutar ao máximo dessa estação. Lembre-se de que existe uma variedade de especialidades médicas e exames disponíveis para ajudar você e sua família. Cuide-se e aproveite os dias quentes da melhor forma possível.