Saiba as causas da garganta seca e como aliviar esse sintoma

Garganta Seca: Causas e Cuidados

Ter a garganta seca e aquela sensação de “garganta arranhando” traz diversos desconfortos para crianças e adultos. Ainda que esse não seja um sinal tão grave, num primeiro momento, exige cuidados preventivos para evitar novos episódios.

O que pode causar o sintoma de garganta seca?

No geral, essa condição aparece esporadicamente e é consequência de outras infecções e doenças que afetam a garganta direta ou indiretamente. As queixas e diagnósticos comuns citam:

Falta de hidratação: A palavra seca remete automaticamente a outra palavra: água. E com razão: se não hidratada, a garganta vai ressecando. A saliva, produzida pelas glândulas salivares, tem quase 99% da sua composição de água. Além de proteger a saúde bucal, uma de suas funções é umedecer a região. Se uma pessoa bebe pouca água, reduz a produção de saliva e permanece com a garganta seca. Quando a garganta e a boca estão secas, o quadro recebe o nome de xerostomia e pode ser constatada preliminarmente em uma avaliação odontológica.

Tempo mais seco: No outono e inverno a garganta costuma ficar mais seca do que em outras épocas do ano. Isso acontece porque sem a devida umidade a mucosa da garganta também resseca naturalmente. Outros sintomas associados são a rouquidão e o pigarro. A exposição excessiva ao ar-condicionado, no calor, tem o mesmo efeito.

Gripes e resfriados: As gripes e resfriados desencadeiam sintomas que podem variar de pessoa a pessoa, mas inclui normalmente o da garganta seca. Muitas vezes, a garganta inflamada obstrui a região e dificulta engolir alimentos ou líquidos. A tosse seca, que também acompanha pacientes com esses quadros, irrita a garganta e pode fazer com que as pessoas deixem de se hidratar para não sentir mais incômodos.

Quadros alérgicos: Muitas pessoas que têm alergia a pelo de animais (como as alergias a cães e gatos), ao pó e fungos, se queixam de ter a garganta mais seca ou dessa sensação desagradável. O ressecamento é uma das reações alérgicas que podem alterar o fluxo salivar.

Amigdalite e faringite: Complementam a lista das causas comuns da secura na garganta a amigdalite e a faringite, que são duas inflamações ou infecções que atingem a faringe e as amígdalas, respectivamente, e tornam toda região mais sensível.

3 Recomendações Básicas para Aliviar o Sintoma de Garganta Seca

Beba água! Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um adulto precisa beber pelo menos 2 litros de água por dia. Dê preferência a um umidificador de ar, sempre que possível, e evite ficar tão próximo dos aparelhos. Evite fumar. O cigarro interfere na secreção salivar e pode reduzir a sua produção, levando a xerostomia. Faça uma boa higiene bucal para limpeza e estímulo da produção de saliva.

Os sintomas não passam? Consulte o otorrino

O otorrinolaringologista é o especialista que cuida do ouvido, nariz, garganta, laringe e pescoço. Em uma consulta de rotina, o profissional faz a anamnese e os procedimentos mais simples, como a inspeção da garganta (ao pedir que o paciente abra a boca) e os exames físicos da orelha, por exemplo. Sendo necessário e, dependendo da gravidade dos sintomas, podem ser solicitados exames específicos, como a videolaringoscopia.

