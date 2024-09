Setembro Amarelo: Cuidar da saúde mental através da comunicação

**Setembro Amarelo: Consciência Sobre a Saúde Mental e Prevenção ao Suicídio**

Setembro Amarelo é o mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental e a prevenção ao suicídio. Muitas vezes, nos bastidores sombrios da mente, a depressão, o transtorno bipolar e a dependência química se juntam como atores trágicos desse enredo. Contudo, é o preconceito que muitas vezes marca presença, obstaculizando o caminho daqueles que necessitam de ajuda. Surpreendentemente, metade a três quintos das pessoas que nos deixam por meio do suicídio nunca experimentaram a consulta a um profissional de saúde mental durante suas jornadas terrenas.

Todavia, acreditamos que o ponto de virada se encontra na disposição de abrir o coração e expressar aquilo que nos turbilhona por dentro. Ao buscar os ouvidos atentos dos especialistas, novos horizontes podem se revelar, proporcionando um olhar renovado sobre a vida.

Em um esforço conjunto com a CPTM e Metrô do Governo do Estado de São Paulo, lançamos luz sobre essa temática sensível e encorajamos o diálogo franco. Afinal, é na troca de palavras que encontramos o cuidado necessário para a alma.

A parceria resultou na instalação de uma cabine com orientação psicológica gratuita nas estações Luz e Tatuapé. Consulte os dias e horários de atendimento:

**Estação Luz**

– **Data:** 17 e 18 de setembro

– **Horário:** 09h às 16h

– **Local:** Plataforma da bilheteria da CPTM

**Estação Tatuapé**

– **Data:** 19, 20 e 21 de setembro

– **Horário:** 09h às 16h

– **Local:** Plataforma da catraca

Se você estiver enfrentando um período complicado ou conhecer alguém que passe por tal situação, não hesite em buscar apoio de um profissional:

**CVV (Centro de Valorização da Vida)**

– **Site do CVV**

– **Telefone:** 188

Ou agende uma consulta psicológica/psiquiátrica no dr.consulta:

– **Site do dr.consulta**

– **Telefone:** 4090-1510

Vale lembrar sempre: a esperança se renova quando as palavras são pronunciadas e a ajuda é sincera. Fale, cuide-se!

Imagens: Dr Consulta / Divulgação