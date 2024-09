Setembro Amarelo: guia de saúde mental e bem-estar

Estamos no mês de valorização à vida, conhecido também por Setembro Amarelo. O período serve para lembrar quão importante…

Estamos no mês de valorização à vida, conhecido também por Setembro Amarelo. O período serve para lembrar quão importante é cuidar da sua saúde mental e de quem te cerca — não só durante a campanha, mas no ano inteiro.

Além do tratamento com especialistas, como psicólogos e psiquiatras, existem outras ações que trazem benefícios e atuam no controle da depressão e de outras doenças que podem levar ao suicídio.

Para te ajudar, o dr.consulta criou um guia para falar mais sobre o Setembro Amarelo e a importância de ter um diagnóstico e tratamento corretos, além de dicas para viver melhor.

Se precisar, peça ajuda!

A campanha do Setembro Amarelo surgiu oficialmente no Brasil em 2014 como fruto de uma parceria entre o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

Só no País, de acordo de com uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2019, são registrados mais de 14 mil casos de suicídio por ano. Assim, a iniciativa busca prevenir esses números que são ainda maiores com as subnotificações.

Em 2023, o tema da campanha é “Se precisar, peça ajuda!”. A ideia é que, com a conscientização sobre o tema, mais pessoas consigam procurar um auxílio de profissionais da saúde ou de alguém próximo durante momentos difíceis e de crise.

Saiba mais sobre o Setembro Amarelo e mitos e verdades sobre suicídio:

Setembro Amarelo: veja os cuidados com a saúde mentalImagem ilustrativa (GettyImages)

Sintomas

Os sentimentos confusos, as emoções abaladas e até mesmo os sintomas das pessoas nestas condições podem variar muito e são, muitas vezes, até confundidos. Por isso, vale a pena compreender e não julgar:

Setembro Amarelo: como ajudar alguém sob risco de suicídio?Saber ouvir: como essa habilidade pode ajudar o próximoDiferenciando os sintomas de ansiedade e estresseAnsiedade x Depressão: saiba como diferenciar as doençasTipos mais comuns de transtornos de ansiedadeDepressão, ansiedade e síndrome do pânico: quais as diferenças?Saúde mental: os sintomas e as formas de tratamento da depressãoComo acolher pessoas com transtorno afetivo bipolar?Como estou me vendo? Entenda a distorção de autoimagemAlergia emocional: entenda o que é e como lidar com ela!Estafa mental: o cérebro realmente se cansa?O que é a síndrome do pânico e como tratar corretamente?

No trabalho

Infelizmente, o ambiente profissional também pode desencadear crises emocionais e afetar a saúde mental de seus colaboradores. Assim, é importante estar atento aos sintomas para procurar o tratamento adequado, quando necessário:

Síndrome de Burnout: o que é, sintomas e tratamento7 dicas para manter o controle emocional no trabalhoEsgotamento profissional: entenda os riscos e saiba como tratarSíndrome do impostor: entenda o que é e a importância do tratamentoImagem ilustrativa (GettyImages)

Tratamentos

Ajuda médica especializada e autoconhecimento são pilares essenciais para uma vida estável e saudável. Veja quais profissionais procurar, conforme o seu diagnóstico, e outras práticas que podem te fazer entender sobre a si mesmo:

Quando procurar um psiquiatra?Quais os benefícios da consulta com o psiquiatra online?Quando procurar um psicólogo?Para que serve a terapia e quais os benefícios para a saúde?Práticas integrativas: o que são?Autocuidado: um olhar de amor para si mesmoO que é e quais os benefícios do Mindfulness?Como a prática do Yoga melhora a nossa saúde física e mentalArtesanato e saúde: prática traz benefíciosComo a Inteligência Emocional contribui para a sua saúde mental

Viver melhor

Como dito anteriormente, além do diagnóstico e tratamento, é possível fazer outras coisas, como abraçar alguém ou dormir corretamente, que vão trazer um impacto positivo na sua vida — e muitas vezes na vida do próximo simultaneamente:

Por que encarar a vida com otimismo?5 dicas para uma vida mais saudável e felizAbraçar faz bem para a saúdeMassagem corporal traz benefícios para a saúde8 hábitos saudáveis para incluir em sua rotina e viver melhorEstá dormindo mal? 6 dicas para praticar a higiene do sonoComo o relacionamento amoroso beneficia a saúdeBenefícios das amizades para a saúdeAtividades de rotina podem ser aliadas da saúde mental5 passos para uma melhor qualidade de vidaSorrir faz bem? Saiba 4 benefícios para o bem-estarOs benefícios da vitamina D para a saúde física e mental

Está passando por um momento difícil ou conhece alguém com esse estado? Lembre-se que a vida é a melhor escolha (como foi dito na campanha do Setembro Amarelo de 2022). Busque ajuda ou ofereça apoio, inclusive de profissionais especializados.

É importante ressaltar que a equipe do dr.consulta está à disposição para te #acolherparacuidar.

Avalie esse artigo

Imagens: Dr Consulta / Divulgação