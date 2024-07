Teste do pezinho: saiba como e quando ele é feito

O teste do pezinho, parte essencial da triagem neonatal, é um exame obrigatório para todos os recém-nascidos no Brasil. Realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida, ou até o fim do primeiro mês, ele consiste na coleta de uma pequena amostra de sangue do calcanhar do bebê. Essa amostra é colocada em papel filtro e enviada ao laboratório para análise, que busca identificar precocemente doenças genéticas ou congênitas.

Como é Feito o Teste do Pezinho?

O procedimento é simples, rápido e indolor para o bebê. Após a coleta, o sangue é analisado para identificar seis doenças principais:

Fenilcetonúria

Hipotireoidismo congênito

Anemia falciforme

Hiperplasia adrenal congênita

Fibrose cística

Deficiência de biotinidase

Importância do Prazo e Atualizações

É crucial que o teste seja realizado dentro do prazo para que, em caso de resultado positivo, o tratamento adequado possa ser iniciado o mais rápido possível. Desde 2021, novas regulamentações visam ampliar o número de doenças detectáveis, podendo chegar a 50 tipos diferentes.

Outros Cuidados Neonatais Importantes

Além do teste do pezinho, outros exames são fundamentais nos primeiros dias de vida:

Teste da orelhinha: Avalia a audição do bebê para detectar precocemente possíveis problemas auditivos.

Teste do coraçãozinho: Verifica a saúde cardíaca do recém-nascido, identificando cardiopatias congênitas.

Teste do olhinho: Avalia a saúde ocular, podendo detectar condições como glaucoma e catarata.

Conclusão

Esses cuidados iniciais são essenciais para prevenir complicações futuras e garantir um desenvolvimento saudável desde o nascimento. Consulte sempre um pediatra para orientações específicas sobre a saúde do seu bebê.

Fontes:

Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Diário Oficial da União, Sociedade Brasileira de Imunizações.