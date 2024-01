3 formas de tratar e eliminar o tártaro dental

O tártaro no dente, conhecido como cálculo, ocorre quando a placa bacteriana endurece na superfície dental e na margem das gengivas, resultando em uma sensação de aspereza ao passar a língua. É importante reforçar a higiene bucal para prevenir essa condição.

O tártaro é causado pelo acúmulo e endurecimento de placas bacterianas nos dentes, especialmente perto das gengivas. Isso ocorre devido a uma escovação inadequada e falta de uso de fio dental. Além disso, a saliva com pH mais alto e maior quantidade de minerais pode aumentar a susceptibilidade ao tártaro.

A presença de tártaro pode levar a doenças periodontais, como gengivite e cáries. Portanto, é importante consultar um dentista para diagnóstico e tratamento adequado.

Existem três principais métodos de tratamento para remoção do tártaro: uso de instrumentos manuais, uso de instrumentos ultrassônicos e uso de laser. Cada método é utilizado de acordo com as necessidades do paciente.

Os instrumentos manuais são tradicionalmente utilizados para a remoção e limpeza do tártaro. A raspagem é o procedimento mais comum, usando raspadores e curetas.

Os instrumentos ultrassônicos funcionam por meio da união do movimento mecânico com a potência ultrassônica, quebrando as placas com mais facilidade e reduzindo a sensação de dor e desconforto para o paciente.

A retirada de tártaro também pode ser feita com o uso de laser, que atua na quebra das placas endurecidas, mas é considerada inferior aos instrumentos ultrassônicos.

Para prevenir o tártaro, é essencial adotar hábitos de higiene bucal adequados, como escovação regular dos dentes, uso de fio dental e visitas regulares ao dentista.

A manutenção de uma boa higiene bucal é essencial para prevenir a formação de tártaro nos dentes. Isso pode ser alcançado com uma escovação adequada, uso regular de fio dental e uma alimentação saudável, evitando alimentos ricos em açúcares.

A limpeza profissional de tártaro realizada por um dentista e visitas periódicas para avaliações também são medidas preventivas importantes para todas as idades.

Um estilo de vida saudável, focado na saúde bucal e geral, é fundamental para evitar problemas futuros. Agende uma consulta com um profissional de Odontologia para avaliar sua saúde bucal e descobrir como melhor cuidar dos seus dentes.

Mantenha-se informado, pois o verdadeiro conhecimento é o melhor caminho para uma saúde bucal adequada. Cuide-se e marque sua consulta regularmente!