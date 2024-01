A coceira causada por picadas de mosquito e pernilongo: saiba porquê.

Com o aumento das temperaturas, a quantidade de insetos também aumenta, o que consequentemente resulta em mais casos de picadas. Mas por que as picadas de mosquito e pernilongo causam coceira? A coceira acontece porque nosso corpo reage à saliva do inseto, que contém substâncias químicas que evitam a coagulação do sangue, resultando em vermelhidão e inchaço.

Quando um mosquito pousa em nosso corpo, ele injeta saliva em um pequeno vaso sanguíneo, suga o sangue e desencadeia esse processo químico. É importante destacar que nem sempre a coceira significa uma reação alérgica. Se a picada resultar em uma protuberância avermelhada que aparece horas ou dias depois, uma alergia pode ser a causa e é recomendável buscar orientação médica.

Para tratar as picadas, é recomendado não coçar a área afetada, lavá-la com água e sabão, aplicar gelo para reduzir o inchaço e utilizar uma mistura de bicarbonato de sódio e água. Se a coceira persistir, é fundamental procurar assistência médica especializada.

Prevenir picadas de mosquito e pernilongo é importante para evitar doenças e reações alérgicas. Medidas preventivas incluem usar telas nas janelas, utilizar repelentes aprovados, vestir roupas que cubram o corpo, evitar áreas calmas e úmidas, e evitar o acúmulo de água parada. No caso de crianças, outras medidas específicas devem ser seguidas, como a utilização de mosquiteiro e roupas de manga longa, além do uso de repelentes recomendados por um profissional de Pediatria.

Tenha em mente que realmente é importante buscar ajuda médica se você perceber sinais de reações alérgicas após uma picada de mosquito. As picadas podem desencadear uma série de sintomas, desde irritação e inchaço até reações mais graves, como anafilaxia. Portanto, é fundamental buscar orientação de um médico especialista.

Diante disso, é interessante mencionar que organismos de saúde ressaltam a importância de conhecer os sintomas e tratamentos relacionados a essas picadas. A alergia a picadas de insetos é um problema frequente e especialmente comum durante o verão. Por isso, é essencial ter acesso a ajuda médica especializada.

