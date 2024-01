O uso do Ozempic para perda de peso: é aconselhável? Descubra aqui.

O Ozempic, também conhecido como “caneta emagrecedora”, é um medicamento que tem sido bastante procurado por pessoas que desejam perder peso rapidamente. Ele atua inibindo a fome e consequentemente levando à diminuição dos quilos na balança. No entanto, é importante ter cautela ao utilizar o Ozempic, pois seu uso inadequado pode causar efeitos colaterais graves.

Ozempic contém semaglutida, que é uma forma sintética do hormônio GLP-1 responsável pela saciedade. Ao imitar esse hormônio no organismo, o medicamento estimula a produção de insulina e ajuda a reduzir os níveis de glicose no sangue. Além disso, ele retarda o esvaziamento gástrico, o que resulta em uma redução no apetite e na ingestão de alimentos, levando ao emagrecimento.

É importante ressaltar que o uso do Ozempic para emagrecer deve ser considerado apenas em casos de obesidade e sobrepeso. Embora a Anvisa tenha aprovado o medicamento para tratar o diabetes tipo 2, sua utilização como uma solução alternativa para a perda de peso ainda não está autorizada no Brasil. Antes de iniciar o tratamento, é fundamental consultar um médico endocrinologista para avaliar o seu caso e orientar sobre a dosagem adequada e a duração do tratamento.

O Ozempic pode apresentar efeitos colaterais que variam de pessoa para pessoa. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns incluem náuseas e diarreia. Outros efeitos, embora menos comuns, podem ocorrer, como vômitos, hipoglicemia, desconfortos estomacais como gastrite, refluxo e azia, dor e inchaço abdominal, prisão de ventre, gases, cálculo biliar e tontura.

Em suma, é importante destacar que o Ozempic não é um medicamento milagroso para emagrecimento rápido. Seu uso deve ser realizado com orientação médica e apenas em casos específicos de obesidade e sobrepeso. A consulta a um médico endocrinologista é fundamental para avaliar a indicação do medicamento e monitorar eventuais efeitos colaterais.

Alguns medicamentos podem apresentar efeitos colaterais que devem ser conhecidos e monitorados pelos pacientes. Um exemplo disso é um medicamento que pode causar fadiga, perda de peso e apetite, e problemas oculares como a retinopatia diabética. É importante consultar um oftalmologista se houver alterações na visão durante o tratamento. Além disso, também existem outras reações menos comuns, como alteração no paladar, aumento do ritmo cardíaco, reações alérgicas na área da injeção e inflamação do pâncreas. Esses efeitos mais raros devem ser levados a sério e tratados por um médico. Cada pessoa pode reagir de maneira diferente a um medicamento, portanto, a automedicação não é recomendada.

Fontes: Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, Novo Nordisk.