A importância de monitorar a baixa concentração de ferritina

Algumas substâncias presentes no sangue são importantes indicadores da saúde e bem-estar geral, como a ferritina, responsável por avaliar os níveis de ferro no organismo. É essencial investigar as causas de baixos níveis de ferritina para determinar o tratamento adequado.

A ferritina é uma proteína produzida no fígado que armazena ferro e está presente em todas as células do corpo. Monitorar seus níveis ajuda a avaliar as taxas de ferro e identificar possíveis doenças decorrentes da deficiência desse mineral, que desempenha funções importantes no corpo, como a síntese de DNA, o metabolismo energético das células e o transporte de oxigênio.

A falta de ferritina, causada pela deficiência de ferro, pode manifestar-se através de sintomas como cansaço, desânimo, dificuldade de concentração, palidez, falta de apetite ou alteração no paladar. Além da anemia ferropriva, outras condições, como hipotireoidismo, sangramento menstrual intenso e inadequada ingestão de ferro, podem contribuir para níveis baixos de ferritina.

Para determinar se os níveis de ferritina estão baixos, é necessário realizar um exame de sangue, que geralmente requer jejum de 4 horas. Os valores de referência da ferritina são de 11 a 306 ng/ml para mulheres e de 23 a 336 ng/ml para homens. No entanto, apenas um profissional de saúde pode solicitar o exame e analisar os resultados individualmente, considerando o histórico médico de cada pessoa.

O tratamento para níveis baixos de ferritina varia de acordo com a causa do problema. Portanto, é importante identificar a razão por trás da deficiência de ferro para determinar o melhor curso de ação. A ajuda de profissionais médicos especializados, como clínicos gerais e hematologistas, pode ser necessária para uma avaliação completa e indicações de tratamento adequadas.

É fundamental buscar assistência médica ao perceber sintomas relacionados à deficiência de ferritina. Além disso, o Cartão dr.consulta oferece a possibilidade de realizar exames, incluindo o de ferritina, com desconto, além de acesso a várias especialidades médicas.

Em casos de problemas de saúde, como anemia e hipotireoidismo, é comum a prescrição de determinados tratamentos médicos. Essas indicações podem envolver mudanças na alimentação, como a inclusão de alimentos ricos em ferro, uso de suplementos, tratamentos ginecológicos e uso de medicamentos específicos. No entanto, é importante ressaltar que, independente do tratamento escolhido, a prescrição médica é fundamental. A automedicação pode ser perigosa, causando intoxicações, reações alérgicas e até mesmo potencializando problemas de saúde existentes.

Algumas fontes que mostram a importância do ferro para a saúde são a Universidade Federal Fluminense (UFERJ) e o Ministério da Saúde (MS), que ressaltam a sobrecarga de ferro e suas consequências. Também é possível encontrar informações relevantes sobre a ferritina, uma proteína que é importante para o metabolismo do ferro, na Science Direct.