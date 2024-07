Aprenda a desenvolver a atenção plena com o Mindfulness

Mindfulness: A Arte da Atenção Plena

Em um mundo cada vez mais tomado por informações e tecnologias e onde as pessoas são cada vez mais multitarefas, é realmente difícil não se estressar e distrair. Mas o Mindfulness promete ajudar a ter a atenção plena em meio ao caos, desafios pessoais, familiares e no trabalho, em busca de uma vida mais equilibrada e focada no que realmente importa.

O Que é Mindfulness?

Através do Mindfulness é possível exercitar técnicas de meditação para desenvolver um estado consciente de presença e atenção plena, como é traduzida a palavra do inglês. Essa arte de se concentrar integralmente no agora (momento presente) auxilia na redução da ansiedade e do estresse – característicos de pessoas que estão pensando e têm medo do futuro e, de certa forma, encontram-se preocupadas e nervosas com as instabilidades e mudanças.

O Mindfulness, que também é conhecido como a psicologia da atenção plena, atua em três pilares: atenção, atitude e intenção e conecta pensamento e ação de maneira mais harmoniosa, promovendo novos comportamentos.

Por Que o Mindfulness é Urgente?

De acordo com a Associação Internacional de Controle do Estresse, 90% das pessoas que atuam no mercado de trabalho sofrem com ansiedade em diferentes níveis, causando burnouts e afastamentos. O estresse e toda essa agitação do mundo moderno, dentro e fora das empresas, elevam o risco de infartos, acidentes vasculares cerebrais (AVC) e hipertensão arterial. Pessoas estressadas e irritadas vivem menos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que a depressão será um dos maiores desafios de saúde global até 2030, aumentando a preocupação com a saúde mental.

Benefícios do Mindfulness para a Saúde

A prática regular do Mindfulness oferece inúmeros benefícios comprovados para a mente e o corpo, tais como:

Aumento da capacidade de foco e concentração

Favorecimento da autoconsciência e controle emocional

Desenvolvimento e aprimoramento da inteligência emocional

Redução do estresse e da ansiedade

Elevação do otimismo e diminuição dos pensamentos negativos

Melhoria da qualidade do sono

Promoção da compaixão e empatia

Ensino de aproveitar o momento presente com qualidade

Fortalecimento da imunidade

Resgate da essência individual através do autoconhecimento

Diminuição da impulsividade e divagação mental

Redução da sensibilidade à dor

Aumento do bem-estar geral

Como Sair do “Piloto Automático” com o Mindfulness

Para sair do modo automático e realmente prestar atenção no presente, é necessário treino e disciplina. Práticas formais e informais de Mindfulness podem ajudar nesse processo.

Práticas Formais de Mindfulness:

Essas práticas são baseadas no treinamento sistemático e regular, onde os praticantes se dedicam momentos específicos do dia para se conectar ao presente. O exercício diário pode durar alguns minutos ou até uma hora. É aconselhável praticar a atenção focada em menos tempo, mas com frequência diária, ao invés de longos períodos com intervalos irregulares.

Dicas para Práticas Formais:

Escolha um local tranquilo e silencioso

Inspire e respire pausadamente

Recarregue as energias e fique mais tempo “offline” e desconectado

Práticas Informais de Mindfulness:

Essas práticas são integradas às atividades cotidianas, explorando os cinco sentidos. Situações simples, como tomar banho, podem se tornar momentos de autocuidado e relaxamento, beneficiando o humor e a qualidade do sono.

Dicas para Práticas Informais:

Nos momentos individuais, selecione sua música preferida

Silencie o celular e pause as notificações

Olhe as pessoas nos olhos

Aprenda a observar e contemplar o ambiente e as pessoas ao redor

Cuide da Sua Saúde Integralmente

Cuidar da saúde mental, física e social de maneira integrada é essencial. A assinatura do Cartão dr.consulta oferece acesso a uma rede multidisciplinar em diferentes especialidades, garantindo a atenção e cuidados necessários para você e sua família.

Fontes:

Biblioteca Virtual em Saúde – Ministério da Saúde (BVSMS)

Pontifícia Católica de Minas Gerais (PUC Minas)

Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM)