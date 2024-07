O que pode causar a confusão mental?

Confusão Mental: Causas, Diagnóstico e Tratamento

As situações de alto estresse, cansaço, embriaguez e o envelhecimento do cérebro são frequentemente relacionadas à confusão mental ou desordem dos pensamentos. No entanto, essa disfunção não é consequência de um único fator. As respostas “não sei” ou “não lembro” podem ser preocupantes quando se tornam frequentes e não devem ser vistas com preconceito. É essencial um diagnóstico correto e tratamento adequado, além de um olhar mais receptivo e empático.

O que Define a Confusão Mental

Episódios de esquecimento de nomes, compromissos e dificuldades para memorizar e falar são sinais que chamam atenção, especialmente em idosos. Contudo, esses aspectos, quando avaliados isoladamente, refletem a saúde e o estado mental, mas não necessariamente a saúde geral. A confusão mental é caracterizada por mudanças cognitivas resultantes de outras doenças e infecções que afetam o Sistema Nervoso Central (SNC). Ela pode ser uma sequela neurológica de diversos quadros clínicos, como:

Alcoolismo

Anemias

Ansiedade

Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Delírio

Desidratação

Depressão

Esclerose Múltipla

Estresse

Hipoglicemia

Meningite

Como Reconhecer Quem Está com a Mente Confusa

Somente um diagnóstico preciso pode confirmar a condição e suas causas. O primeiro passo no processo de investigação, que pode ser feito por neurologistas, é a avaliação do histórico familiar e dos sintomas. As pessoas com confusão mental geralmente apresentam:

Alterações ou perda de memória repentinas e contínuas

Desordem dos pensamentos e desorientação

Dificuldades para dormir, resultando em insônia

Atenção e concentração reduzidas

Alucinações e delírios

Com esses sentidos primários afetados, as pessoas têm comportamentos diferentes dos habituais, oscilações de humor e raciocínio mais lento.

E Quando Pode Ser Alzheimer?

É importante diferenciar os diagnósticos. Pacientes com Alzheimer nem sempre terão episódios de confusão mental, e pessoas com confusão mental não receberão necessariamente o diagnóstico de Alzheimer. As condições que levam à confusão mental são frequentemente reversíveis, enquanto o Alzheimer é uma doença degenerativa que compromete outras funções básicas do organismo progressivamente.

Tratamentos Indicados Dependem das Causas

O tratamento da confusão mental deve focar na causa principal e começa dentro de sua especialidade. Por exemplo, se a causa for desidratação, o diagnóstico e a prescrição podem ser realizados por um clínico geral. Doenças crônicas e autoimunes, como a esclerose múltipla, necessitam de acompanhamento contínuo e podem requerer atendimento multidisciplinar.

Para o bem-estar dos pacientes desorientados, psicólogos e psiquiatras também podem ser consultados. Abordagens como a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) podem ampliar o atendimento e cuidados.

