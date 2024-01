As implicações das novas variantes da Covid-19

Desde 2020, quando uma nova cepa de coronavírus foi confirmada na China, chamada de Covid-19, o vírus tem passado por mutações e novas variantes estão surgindo. As cepas mais recentes, identificadas em 2023, são a Eris e a Pirola. É normal que surjam dúvidas sobre os sintomas, testes e vacinas relacionados a essas novas variantes.

A variante Eris foi notificada pela primeira vez em fevereiro de 2023 e classificada como uma variante de interesse em agosto do mesmo ano. Ela possui maior capacidade de transmissão e resistência ao sistema imunológico, podendo substituir a cepa Arcturus como a predominante em muitos países.

A variante Pirola foi notificada em julho de 2023 e é classificada como variante de interesse. Ela representa 10% dos casos mundiais e não apresenta mudanças significativas em termos de gravidade em comparação com outras cepas.

As variantes de interesse são classificadas com base em avaliações contínuas de dados científicos sobre seu impacto na saúde pública. São variantes que apresentam alterações genéticas que afetam a transmissão e a gravidade da doença e/ou que causam transmissão comunitária e aumento de casos em vários países, representando um risco para a saúde pública global.

Até o momento, não há mudanças nos sintomas das novas variantes em relação às outras cepas da Covid-19. Portanto, é importante continuar atento aos sintomas, independentemente da variante, pois uma pessoa com Covid-19 pode apresentar desde uma infecção assintomática até complicações graves.

Quando uma pessoa contrai o vírus, pode apresentar os seguintes sintomas: dor de cabeça, febre, tosse seca, coriza, dor de garganta, cansaço e perda de olfato e paladar. É importante ressaltar que a Pirola é uma variante recentemente descoberta e ainda há muito a ser estudado sobre ela, o que significa que novos sintomas podem ser associados a essa variante.

O teste rápido atualmente consegue detectar a presença de todas as variantes da Covid-19. Para evitar resultados negativos falsos, é recomendado fazer o exame até o quinto dia após o surgimento dos sintomas. No entanto, é importante destacar que o teste não identifica qual variante específica a pessoa possui, apenas se ela está infectada.

As medidas de prevenção não foram alteradas com as novas variantes da Covid-19. A vacinação continua sendo uma das principais precauções. Além disso, é essencial lavar as mãos com frequência, proteger a boca ao tossir e espirrar, e usar máscaras em ambientes com aglomerações, especialmente se você pertencer a grupos de risco, como idosos ou pessoas com doenças crônicas, como asma, diabetes ou hipertensão.

Essas informações foram obtidas a partir de fontes como a Organização Pan-Americana da Saúde, Sociedade Brasileira de Infectologia e a Organização Mundial da Saúde.