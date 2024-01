“Descubra maneiras de aliviar os sintomas da alergia ao calor”

O verão pode trazer desconforto para aqueles que têm alergias respiratórias, mas não são apenas os dias de temperatura mais quente que afetam nossa saúde. Pessoas com maior sensibilidade podem sofrer com alergias ao calor e outros efeitos do sol excessivo.

É importante pensar em cuidados diários com a pele e a saúde em geral para enfrentar os dias quentes do verão. O calor em si não causa alergias, mas pode desencadear processos físicos que levam a episódios alérgicos.

Quando o calor é intenso, nosso corpo produz suor para manter a temperatura em equilíbrio. No entanto, o suor constante e os poros entupidos podem levar a reações alérgicas, como coceira, placas vermelhas, bolhas e irritação na pele.

Prática de exercícios físicos em ambientes fechados, consumo de bebidas e alimentos quentes ou temperados também podem aumentar a temperatura corporal e causar alergias ao calor. É importante evitar o excesso nessas situações.

Os sintomas comuns da alergia ao calor incluem coceira, placas vermelhas, bolhas e irritação imediatamente após a exposição ao sol. Em casos mais graves, podem ocorrer febre, fadiga, náuseas, vômito, dor abdominal e dificuldade para respirar.

Para prevenir ou aliviar os sintomas da alergia ao calor, é recomendado buscar ajuda médica e seguir algumas dicas: utilizar protetor solar, evitar exposição ao sol, tomar banhos mais frios, manter-se hidratado, usar loções leves e roupas de tecidos naturais, evitar bijuterias e roupas apertadas, manter a fralda dos bebês sempre limpa e seca, e buscar ambientes climatizados quando possível.

Quando a alergia não dá trégua, mesmo com cuidados constantes, é importante buscar tratamento adequado para reverter os sintomas e tornar a pele menos sensível aos agentes causadores. Existem diferentes opções de tratamento, como a exposição controlada ao calor, o uso de anti-histamínicos e anti-inflamatórios.

Para obter ajuda médica especializada, é possível agendar consultas com alergologistas e dermatologistas em diversos centros médicos e também realizar atendimentos via telemedicina. Além disso, existe a possibilidade de fazer exames específicos, como o teste de alergia, para identificar as substâncias que podem estar desencadeando as reações alérgicas.

Para mais informações, consulte fontes como a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e aproveite os recursos disponíveis para tratar e controlar as alergias de forma eficaz.