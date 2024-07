Como escolher o melhor repelente para dengue?

Proteja-se Contra a Dengue: O Guia Completo sobre Repelentes

A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que pode causar sintomas graves e até mesmo ser fatal. As estações mais quentes e chuvosas são mais propensas para o aparecimento da dengue, por isso, é essencial redobrar a atenção nesse período. Além de eliminar possíveis criadouros do mosquito, como água parada, usar repelente é uma medida importante para evitar a doença. Contudo, é necessário saber escolher o produto adequado, especialmente para diferentes idades ou condições de saúde.

Por que nem todo repelente protege contra a dengue?

Nem todos os repelentes disponíveis no mercado são eficazes contra o Aedes aegypti. Isso ocorre porque alguns produtos não contêm os ativos que foram testados e comprovados em sua eficácia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras entidades da área, como a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), os ingredientes necessários para proteção são:

DEET

IR3535

Icaridina

No entanto, nem todas as pessoas podem usar produtos com esses ativos — ou, pelo menos, não em altas concentrações. Por isso, é importante escolher o repelente de acordo com o perfil de cada pessoa ou dos membros da família.

Qual o melhor repelente para mim ou para as crianças?

Para garantir a proteção de forma segura, é necessário escolher um repelente observando os ativos presentes no produto e ficar atento ao tempo de reaplicação.

Em crianças de 6 meses a 2 anos: Para crianças nessa faixa etária, recomenda-se o uso de repelentes contendo IR3535. Com duração de proteção de até 4 horas, é recomendado aplicar apenas uma vez ao dia. Se há histórico de alergia ou dúvidas sobre o produto, consulte um pediatra antes de aplicar o repelente.

Em crianças de 2 a 7 anos: Nessa idade, a criança pode utilizar produtos com os três ativos liberados para repelente para dengue (Icaridina, DEET e IR3535). As concentrações devem ser:

Icaridina: de 20 a 25%, com duração de até 10 horas. Aplicar até duas vezes ao dia.

de 20 a 25%, com duração de até 10 horas. Aplicar até duas vezes ao dia. DEET infantil: de 6 a 9%, com duração de até 6 horas. Aplicar até duas vezes ao dia.

de 6 a 9%, com duração de até 6 horas. Aplicar até duas vezes ao dia. IR3535: a concentração não impede a aplicação, mas deve ser usado no máximo duas vezes ao dia, com proteção de até 4 horas.

Em crianças e adolescentes com mais de 7 anos:

Icaridina: de 20 a 25%, com duração de até 10 horas. Aplicar até três vezes ao dia.

de 20 a 25%, com duração de até 10 horas. Aplicar até três vezes ao dia. DEET infantil: de 6 a 9%, com duração de até 6 horas. Aplicar até três vezes ao dia.

de 6 a 9%, com duração de até 6 horas. Aplicar até três vezes ao dia. IR3535: a concentração do ativo não impede a aplicação. Usar no máximo três vezes ao dia, com proteção de até 4 horas.

Para adultos, idosos e gestantes:

Icaridina: de 20 a 25%. Duração de até 10 horas, aplicar até três vezes ao dia.

de 20 a 25%. Duração de até 10 horas, aplicar até três vezes ao dia. DEET: de 10% a 15%, com proteção de até 8 horas. Aplicar até três vezes ao dia.

de 10% a 15%, com proteção de até 8 horas. Aplicar até três vezes ao dia. IR3535: a concentração do ativo não impede a aplicação. Usar no máximo três vezes ao dia, com proteção de até 4 horas.

Importante: Pesquisas indicam que repelentes com concentração de Icaridina entre 20% e 25% são mais eficazes na proteção contra o mosquito Aedes aegypti em comparação com o uso de DEET na faixa de 6% a 9%. Em caso de dúvidas, especialmente para crianças, gestantes e pessoas com condições médicas específicas, consulte um profissional de saúde.

4 dicas para garantir a eficácia do repelente para dengue

Aplique o repelente apenas nas áreas expostas da pele: Aplique nas partes da pele visíveis e não protegidas pela roupa. Prefira sprays, evite o contato com olhos, nariz e boca. Supervisione crianças durante a aplicação e lave as mãos após o uso. Passe protetor solar antes do repelente: Aplique o protetor solar 15 minutos antes do repelente. Reaplique ambos após contato com água ou suor. Não exceda a quantidade diária de aplicação: Siga as recomendações de aplicação de acordo com a faixa etária. Não durma com o repelente no corpo. Em quais horários usar repelente para a dengue? Aplique ao amanhecer e ao entardecer, quando os mosquitos estão mais ativos. Reforce a proteção nesses momentos, especialmente em áreas de maior risco.

Outros cuidados na proteção contra a dengue

Além de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, outras medidas incluem:

Uso de repelentes elétricos: Coloque próximos a janelas e portas.

Coloque próximos a janelas e portas. Escolha de roupas: Use roupas claras, de manga longa e calça comprida. Evite tecidos escuros e colados ao corpo.

Use roupas claras, de manga longa e calça comprida. Evite tecidos escuros e colados ao corpo. Evite hidratantes e cosméticos perfumados: Produtos com perfumes podem atrair mosquitos.

Produtos com perfumes podem atrair mosquitos. Refresque os ambientes: Utilize ar-condicionado e ventiladores.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não reconhece a eficácia de métodos alternativos, como vitamina B ou tiamina, para repelir mosquitos transmissores de doenças como a dengue.

Fontes:

Organização Mundial da Saúde (OMS)

Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)