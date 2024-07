Como usar o nebulizador para tratar doenças respiratórias

Cuidados Contínuos e Nebulização para Pacientes com Doenças Respiratórias

Pacientes crônicos demandam cuidados contínuos, como consultas de acompanhamento. Além disso, quem tem bronquite, sinusite, asma e outras doenças respiratórias frequentemente faz uso do nebulizador em casa – uma medida protocolar para aliviar os sintomas.

Saber utilizar o aparelho de nebulização corretamente poupa tempo, evita desconfortos e auxilia efetivamente na melhoria da respiração.

Inalação x Nebulização: Qual a Diferença?

Inalação e nebulização são sinônimos para descrever o método de aspirar substâncias inaláveis pelas vias respiratórias, como vapor de água, soro fisiológico e medicamentos (como broncodilatadores) para tratar doenças do sistema respiratório. Tecnicamente, são tipos de aerossolterapia que transformam o estado dessas substâncias para facilitar a absorção e agilizar o resultado.

Enquanto os inaladores são conhecidos popularmente como as bombinhas de asma (via oral), os nebulizadores são aqueles aparelhos em formato de aerossol ou compressores que possuem dosador e máscara.

Benefícios da Nebulização

As pessoas que fazem inalação relatam uma sensação de bem-estar imediata e conhecem seus efeitos positivos. Entre eles estão:

Alívio dos sintomas de gripes, resfriados, tosse, rinite e sinusite

Fluidificação das secreções, ajudando a desentupir o nariz e reduzir o desconforto causado pela congestão nasal

Umidificação e hidratação das vias respiratórias

Alívio da tosse, coriza e chiado no peito

Como Fazer a Nebulização em Casa

Os aparelhos convencionais de nebulização ou inalação geralmente são fáceis de usar e, por serem portáteis, podem ser levados para outros locais. Mesmo não estando em casa, é importante manter a rotina terapêutica.

Como usar o nebulizador: Coloque o soro fisiológico ou medicamento no “copinho” até o limite indicado. Depois, posicione a máscara na região do nariz e da boca, com cuidado para não deslocá-la, e ligue o aparelho. É recomendado ficar sentado em posição correta, em uma cadeira, sofá ou na cama.

Duração: Cerca de 15 a 20 minutos por sessão.

Quando usar: Indicado fazer a inalação pelo menos 2 a 3 vezes ao dia, preferencialmente pela manhã e antes de dormir.

Limpeza: Para evitar contaminações, o nebulizador deve ser limpo antes e após o uso e guardado em local fechado. A higienização da máscara pode ser feita com água em temperatura ambiente e sabão neutro. O aparelho e a mangueira devem ser limpos com um pano com álcool ou conforme as instruções do manual do produto.

Inalação Infantil

A inalação em crianças é indicada para tratamento dos sintomas ou das mesmas condições. A frequência de uso do inalador é prescrita pelo pediatra. Existem nebulizadores infantis e aparelhos padrão com máscaras menores para crianças. Todo processo de nebulização deve ser supervisionado por um adulto.

Outros Métodos

Tratamentos Caseiros: Nebulização com água do chuveiro ou com chás e ervas têm efeito temporário e são considerados paliativos. Não são proibidos, mas podem não apresentar o resultado esperado. O uso de soluções inadequadas pode ser prejudicial. O diagnóstico e prescrição de métodos e medicamentos devem ser feitos por um especialista.

Lavagem Nasal: Utilizada para limpeza e desobstrução das vias aéreas superiores. Já a nebulização transporta medicamentos até os pulmões ou fluidifica as vias aéreas inferiores, sendo complementares.

Convivendo Melhor com os Sintomas

Pessoas com asma, bronquite, rinite e sinusite enfrentam desafios diários, como dificuldades para dormir e limitações na prática de atividades físicas. Adaptar ambientes e mudar hábitos pode melhorar a qualidade de vida.

O uso diário do nebulizador não substitui o acompanhamento médico regular, mas ajuda a criar condições para dias e noites melhores.

