Conheça o exame MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial)

Muito conhecido por quem faz exames periódicos e por aqueles que lidam com alterações na pressão arterial, o exame MAPA é a abreviação para Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial. Esse procedimento refere-se ao monitoramento da força com que o sangue pressiona as paredes das artérias.

Entendendo o Exame MAPA

A pressão arterial deve ser regularmente monitorada e controlada, pois mudanças nos seus níveis podem afetar o fluxo sanguíneo e ter outras consequências para a saúde. Pessoas com hipertensão (pressão arterial elevada) podem apresentar sintomas como tontura, fraqueza, visão alterada, cansaço e falta de ar. Por outro lado, indivíduos com pressão baixa (hipotensão) frequentemente relatam sono excessivo, taquicardia, sensação de desmaio e fraquezas recorrentes.

Como Funciona o Exame MAPA

No exame MAPA, a pressão arterial é medida ao longo de 24 horas, permitindo a identificação de padrões, oscilações e picos ao longo do dia e da noite. Ao contrário das medições pontuais realizadas em consultas de rotina, o paciente utiliza um dispositivo portátil que registra automaticamente a pressão arterial em intervalos pré-determinados, incluindo durante o sono. Este procedimento é essencial para fornecer um panorama completo da pressão arterial ao longo do tempo.

Preparo e Realização do Exame

Não é necessário preparo especial para o exame MAPA, que pode ser realizado em clínicas especializadas ou em domicílio. A única contraindicação conhecida é para pacientes com mal de Parkinson. Durante o exame, o paciente utiliza uma braçadeira conectada a um monitor portátil que registra as medições ao longo do dia.

Frequência e Resultados

Para pacientes com hipertensão crônica, é recomendado monitoramento diário da pressão arterial. Para os demais casos, a realização do exame MAPA é indicada ao menos uma vez ao ano, conforme orientação médica. Os resultados do exame geralmente ficam disponíveis em até 7 dias e devem ser analisados por um cardiologista, que irá determinar o tratamento adequado com base no quadro clínico de cada paciente.

Fatores que Afetam a Pressão Arterial

Segundo informações do Ministério da Saúde, fatores como tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, consumo elevado de sal, altos níveis de colesterol e falta de atividades físicas influenciam diretamente os níveis de pressão arterial. Adotar hábitos saudáveis é essencial para a manutenção da saúde a longo prazo.

Conclusão

Manter um acompanhamento regular da pressão arterial é crucial para prevenir complicações e garantir a qualidade de vida. Consultas médicas regulares e a realização de exames preventivos como o MAPA são fundamentais para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado de condições relacionadas à pressão arterial.