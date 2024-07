Fitoterapia funciona? Saiba o que a OMS diz sobre o assunto

A fitoterapia, uma das práticas médicas mais antigas da humanidade, tem resistido ao teste do tempo e continua sendo um componente vital da medicina moderna. Essa técnica milenar utiliza plantas e extratos vegetais para tratar doenças e promover a saúde, oferecendo uma abordagem holística e natural para o bem-estar.

Tudo sobre a Fitoterapia: O que é e como funciona

A fitoterapia é parte integrante da medicina alternativa e complementar, empregando plantas medicinais em diversas formas como chás, extratos, tinturas, óleos essenciais, cápsulas e pomadas para prevenir, aliviar e tratar doenças.

Origens e História

Origens Antigas

A fitoterapia remonta às civilizações antigas como Egito, China, Índia e Grécia, cada uma desenvolvendo seu próprio conhecimento sobre o uso terapêutico de plantas. Essas práticas eram frequentemente entrelaçadas com crenças espirituais e culturais, transmitindo-se oralmente e por meio de textos antigos. Com o avanço da ciência nos últimos séculos, houve uma maior compreensão dos princípios ativos das plantas, validando e aperfeiçoando as práticas fitoterápicas.

Formas de Aplicação da Fitoterapia

A fitoterapia oferece diversas formas de consumo de plantas medicinais, permitindo uma adaptação personalizada do tratamento às necessidades individuais:

Chás e Infusões: Preparação de bebidas a partir de folhas, flores, raízes ou outras partes da planta.

Preparação de bebidas a partir de folhas, flores, raízes ou outras partes da planta. Tinturas: Extratos líquidos concentrados de plantas, frequentemente diluídos em álcool ou glicerina.

Extratos líquidos concentrados de plantas, frequentemente diluídos em álcool ou glicerina. Cápsulas e Comprimidos: Formas convenientes de consumir extratos secos padronizados de plantas.

Formas convenientes de consumir extratos secos padronizados de plantas. Óleos Essenciais: Concentrados voláteis extraídos de plantas, utilizados principalmente na aromaterapia.

Concentrados voláteis extraídos de plantas, utilizados principalmente na aromaterapia. Pomadas e Cremes: Preparações tópicas para tratar condições da pele ou aliviar dores musculares e articulares.

Quem Pode Prescrever Fitoterápicos?

A prescrição de fitoterápicos varia de acordo com a legislação de cada país. Em geral, profissionais de saúde licenciados e capacitados, como médicos, farmacêuticos e, em alguns casos, nutricionistas e naturopatas, estão autorizados a prescrever esses medicamentos. No Brasil, por exemplo, a Anvisa regulamenta os fitoterápicos, permitindo que médicos e outros profissionais da saúde os prescrevam com a devida habilitação.

O Apoio da OMS à Fitoterapia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a importância e o potencial da fitoterapia no tratamento e prevenção de doenças. A OMS apoia inovações globais, incluindo o uso de medicina tradicional para tratamentos potenciais, como evidenciado em iniciativas durante a pandemia de COVID-19. A organização trabalha com países e pesquisadores para desenvolver terapias fitoterápicas seguras e eficazes, seguindo padrões internacionais de qualidade.

Conclusão

A fitoterapia é um tesouro ancestral que continua a enriquecer a medicina moderna com suas soluções naturais e holísticas para a saúde. Ao integrar o conhecimento das plantas medicinais, fortalecemos nosso bem-estar integralmente, conectando-nos com práticas de saúde profundamente enraizadas e ainda relevantes nos dias de hoje.