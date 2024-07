Para compreender a predisposição a doenças cardíacas e preveni-las, bem como tratar sintomas e condições cardíacas desde os primeiros dias de vida (e até mesmo antes disso), é crucial buscar cuidados especializados desde cedo.

Quando Procurar um Cardiopediatra?

Para garantir um acompanhamento adequado, é fundamental consultar um cardiopediatra assim que possível. Durante as consultas, serão realizadas avaliações detalhadas, começando pela anamnese e pelos exames necessários para detecção, prevenção ou acompanhamento de problemas cardíacos. Um momento crucial para essa avaliação ocorre durante o pré-natal, onde a ultrassonografia obstétrica transvaginal pode detectar os batimentos cardíacos do bebê a partir da sétima semana de gestação, geralmente em torno de 100 bpm.

O coração não é apenas um sinal vital, mas também essencial para o desenvolvimento saudável do feto. A maioria das mortes fetais está relacionada a anomalias cardíacas, destacando a importância de monitorar a saúde cardíaca desde o início da gestação.

Cardiologia Pediátrica: Suporte Especializado Desde o Início

A cardiopediatria é uma subespecialidade da cardiologia que se concentra no diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas em recém-nascidos, crianças e adolescentes. É fundamental para identificar e tratar condições como cardiopatias congênitas, arritmias, miocardite, entre outras.

Durante consultas de pré-natal ou pediátricas de rotina, qualquer sinal de alteração nos sinais vitais pode indicar a necessidade de encaminhamento para um cardiopediatra. Manter essas consultas é crucial para a saúde do bebê, mesmo antes do nascimento.

Principais Doenças Cardíacas em Bebês e Crianças

Entre as principais condições cardíacas infantis estão as cardiopatias congênitas, que envolvem anomalias na estrutura do coração desde o desenvolvimento embrionário. Essas condições podem ser acianóticas ou cianóticas, exigindo monitoramento contínuo e, em alguns casos, intervenções cirúrgicas precoces.

Além das cardiopatias, condições como arritmias, infecções cardíacas, miocardite e sopros cardíacos são comuns e devem ser tratadas com a devida atenção e cuidado por especialistas em cardiologia pediátrica.

No final das contas, cuidar da saúde cardiovascular desde os primeiros dias de vida é um gesto de amor e cuidado, garantindo um desenvolvimento saudável e qualidade de vida para as crianças.

Fontes: Jornal da USP, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).