Os Cambios Corporais na Puberdade: O Que Acontece?

A adolescência é um período repleto de desafios, descobertas e transformações no corpo, sendo crucial para o desenvolvimento ao longo da vida. Durante essa fase, meninos e meninas passam por mudanças significativas, necessitando de cuidados especiais.

Os responsáveis desempenham um papel fundamental no acompanhamento adequado dos jovens durante a puberdade, ajudando-os a passar por esse processo de crescimento de maneira saudável. A atenção a determinados aspectos é essencial para promover um amadurecimento adequado nesse período fundamental da vida.

A puberdade é marcada pelas transformações físicas que acontecem à medida que a criança se torna um adulto. O processo é desencadeado pela ação dos hormônios sexuais, cuja produção aumenta significativamente neste período da vida.

Em geral, as meninas entram na puberdade entre os 8 e 13 anos, enquanto os meninos começam entre os 9 e 14 anos. Durante os primeiros estágios, é comum observar o aparecimento de sinais como o broto mamário nas meninas e o aumento dos testículos nos meninos, crescimento de pelos, alterações na voz, entre outras mudanças físicas.

É importante ressaltar que as alterações não ocorrem necessariamente simultaneamente, havendo variações individuais no tempo de manifestação dos sintomas. As puberdades precoce e tardia podem ocorrer, exigindo avaliação médica para identificar possíveis causas e necessidade de intervenção.

Durante a adolescência, que se inicia por volta dos 10 anos e se estende até os 19, é essencial manter cuidados especiais com a saúde. Acompanhamento médico regular, atenção às mudanças físicas e emocionais e orientação adequada são vitais para garantir um desenvolvimento saudável nesse período de transição.

Durante a adolescência, o acompanhamento médico é fundamental tanto para meninos quanto para meninas. Enquanto até os 16 anos ambos podem ser atendidos por um pediatra, nessa fase as meninas podem iniciar consultas com um ginecologista, especialmente após a primeira menstruação. Já os meninos podem procurar orientação de um urologista, especializado nos órgãos sexuais masculinos e no trato urinário.

Acompanhando a sexualidade, é essencial a conscientização sobre as infecções sexualmente transmissíveis e o uso de métodos contraceptivos para evitar gravidez indesejada. Além disso, os cuidados com a saúde mental são fundamentais, uma vez que transtornos como ansiedade e depressão são comuns na adolescência. Muitas vezes, tais condições não são devidamente diagnosticadas e tratadas, impactando o bem-estar dos jovens.

A vacinação é outra preocupação importante durante e após a puberdade, com várias vacinas e doses de reforço direcionadas aos adolescentes. Um exemplo é a vacina contra o HPV, fundamental para prevenir infecções que aumentam o risco de câncer no futuro. A atual recomendação para essa vacina envolve uma dose única, visando a maior adesão à imunização.

Portanto, é crucial manter o acompanhamento médico regular na adolescência, seja com um pediatra, ginecologista, urologista ou outros especialistas, garantindo o bem-estar físico, mental e prevenção de doenças nessa fase de desenvolvimento. Buscar orientação profissional e manter o cartão de vacinação atualizado são práticas essenciais para a saúde dos jovens.