Descubra a maneira correta de utilizar o inalador para asma

A asma é uma doença respiratória comum no Brasil, afetando cerca de 23,2% da população, de acordo com o Ministério da Saúde. Embora não tenha cura, é possível controlar a doença com o uso adequado dos nebulizadores, que são o principal método de tratamento.

No entanto, é comum que alguns pacientes usem os dispositivos de forma incorreta, o que resulta apenas em uma melhora parcial dos sintomas. Neste artigo, vamos abordar boas práticas para o uso do inalador de asma e responder às principais dúvidas sobre o assunto.

A asma é uma doença crônica inflamatória das vias respiratórias. As causas exatas ainda são desconhecidas, mas fatores como predisposição genética, histórico de doenças pulmonares e exposição a alérgenos podem desencadear a doença.

Os principais sintomas da asma incluem tosse seca, dificuldade para respirar, desconforto no peito e sensação de pressão no peito. Em casos graves, podem ocorrer complicações, especialmente em pessoas com outras condições de saúde.

Para um diagnóstico preciso e prescrição adequada do tratamento, é recomendado consultar um pneumologista, especialista no sistema respiratório.

É importante saber como usar corretamente o inalador de asma. Aqui está um passo a passo para aqueles que já o utilizam ou estão começando o tratamento:

1. Destampe a bombinha;

2. Verifique se está posicionada corretamente e confortavelmente na mão;

3. Agite a bombinha;

4. Coloque-a na boca, entre os dentes e pressione os lábios no dispositivo;

5. Esvazie os pulmões e ative o dispositivo uma vez, inalando o ar e contando até 10;

6. Solte o ar normalmente e enxágue a boca.

Se você não se sentir confortável usando a bombinha de asma, pode utilizar um espaçador para auxiliar no tratamento. No entanto, é sempre importante seguir a orientação do médico.

Respondemos algumas dúvidas frequentes sobre o uso do inalador de asma:

Pergunta: A bombinha vicia?

Resposta: Não, a bombinha de asma não causa dependência. Com o tempo, pode-se ter a impressão de usar o inalador com mais frequência, mas isso não é um vício.

Os dispositivos de bombinha para asma têm recebido críticas negativas que sugerem um vício ou dependência causado por eles. No entanto, é importante consultar novamente o médico para avaliar a necessidade de outros medicamentos e mudanças no estilo de vida que integram o tratamento de manutenção.

É importante esclarecer que o uso da bombinha não cura a asma, mas sim ajuda a controlar e aliviar as crises. Para obter os melhores resultados, é fundamental utilizar a bombinha corretamente e manter o acompanhamento médico constante.

Quantas vezes usar a bombinha depende da orientação do médico. Se as crises não diminuírem mesmo com o uso correto, é fundamental buscar ajuda de um especialista para orientações mais específicas. O dr.consulta é um parceiro confiável para esse tipo de assistência.

