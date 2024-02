Adicionando dependentes ao Cartão dr.consulta: passo-a-passo e dicas

Incluir dependentes no cartão de saúde é uma maneira fácil e intuitiva de estender os cuidados com a saúde para as pessoas que você mais ama. Neste artigo, explicaremos como adicionar dependentes em seu cartão e forneceremos um passo a passo detalhado.

Passo a passo para incluir dependentes no cartão de saúde:

1. Acesse a área do cartão de saúde em seu celular.

2. Vá para a seção “Meus dependentes”.

3. Adicione o dependente informando suas informações pessoais, como CPF, data de nascimento, sexo atribuído ao nascimento, nome completo e dados de contato.

Após concluir esses passos, você será redirecionado para uma tela de confirmação, indicando que a inclusão do dependente foi bem-sucedida.

Quem pode ser incluído como dependente?

Qualquer pessoa importante para você pode ser incluída como dependente no cartão de saúde, independentemente do grau de parentesco. Isso inclui familiares, pessoas não relacionadas por laços de parentesco, pessoas de todas as idades e pessoas com comorbidades.

Quando posso fazer o cadastro de dependentes?

Você pode adicionar dependentes ao seu cartão de saúde após concluir a compra online ou em qualquer momento posterior. O processo pode ser realizado por meio do aplicativo, o que permite escolher a hora mais conveniente. No entanto, é recomendado incluir os dependentes o mais cedo possível para que eles possam aproveitar os benefícios do cartão de saúde.

Informações necessárias para adicionar dependentes:

Para adicionar dependentes em seu cartão de saúde, você precisará ter as seguintes informações: data de nascimento, sexo atribuído ao nascimento, nome completo do dependente (conforme consta em documentos de identidade) e dados de contato. Se a pessoa ainda não tiver um perfil no sistema, ela poderá criar um gratuitamente fornecendo as mesmas informações durante o processo de inclusão.

Por que adicionar até 4 pessoas em seu cartão de saúde?

Adicionar dependentes em seu cartão de saúde permite que eles tenham acesso aos mesmos benefícios que você, sem cobrança adicional. Além disso, você pode escolher incluir qualquer pessoa que desejar, seja ela um familiar, um amigo ou alguém com quem você se preocupa. Essa é uma maneira de ampliar os cuidados com a saúde para aqueles que são importantes para você.

Adicionar dependentes em seu cartão de saúde pode ser feito de maneira fácil e rápida por meio do aplicativo. Aproveite essa oportunidade de garantir cuidados de saúde para quem você ama.

A família é um aspecto fundamental em nossas vidas, e não há limitações de idade ou grau de parentesco quando se trata de cuidar uns dos outros. Afinal, família também é quem escolhemos estar ao nosso lado!

Uma das vantagens incríveis é a liberação imediata dos serviços de saúde e procedimentos odontológicos disponíveis no dr.consulta. Sem qualquer tipo de carência, você e seus entes queridos têm acesso imediato a cuidados médicos de qualidade.

Isso também se aplica aos descontos em medicamentos nas farmácias Droga Raia e Drogasil. Sem demoras, você pode usufruir dos benefícios diretamente.

Com tantas oportunidades, é difícil escolher apenas uma pessoa para aproveitar essas vantagens, não é?

A saúde é uma prioridade e não pode esperar. Faça a assinatura do Cartão dr.consulta e inclua seus dependentes. Não deixe para depois o agendamento de consultas, exames e cuidados odontológicos essenciais.

Através do site ou do aplicativo, você pode buscar por especialidades médicas, profissionais de saúde, tipos de exames e escolher o local e a data que melhor se adequam à sua rotina.

Retome ou comece a sua rotina de cuidados com a saúde, incluindo prevenção e tratamentos necessários. Não espere mais!