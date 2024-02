Como aliviar os desconfortos causados por aftas na boca

Você certamente já teve afta na boca, certo? Apesar de ser algo comum e que geralmente desaparece sozinho, as aftas podem ser bastante incômodas e afetar negativamente nossa qualidade de vida.

Mas não se preocupe, existem maneiras de aliviar os desconfortos causados por essas feridas. Neste post, vamos falar sobre as principais causas das aftas e o que você pode fazer para lidar com elas.

As aftas são lesões benignas na mucosa bucal, geralmente caracterizadas por pequenas feridas nas bochechas, lábios ou língua. Elas podem afetar pessoas de todas as idades e os principais sintomas são sensibilidade nessas áreas, feridas brancas ou amarelas com bordas vermelhas e sensação de queimação ou formigamento antes da formação da ferida.

Normalmente, as aftas desaparecem espontaneamente em alguns dias ou até 3 semanas. No entanto, se persistirem ou causarem desconforto significativo, é importante procurar orientação médica.

O clínico geral é o profissional indicado para avaliar as lesões e encaminhá-lo para um odontologista, se necessário. Ambas as especialidades estão disponíveis em diferentes clínicas, como o dr.consulta, onde você pode obter descontos em consultas e exames com o Cartão dr.consulta.

As principais causas das aftas incluem lesões na boca, fatores emocionais, consumo de alimentos ácidos ou picantes e deficiências nutricionais. Por exemplo, morder a língua ou bochecha, falta de higiene bucal adequada, estresse, ansiedade, consumo de alimentos ácidos e deficiência de vitaminas podem contribuir para o surgimento de aftas.

Além dessas causas, alterações hormonais e o tabagismo também podem influenciar na recorrência dos casos de aftas na boca.

Em resumo, embora as aftas sejam comuns e geralmente não indiquem algo mais sério, é possível encontrar maneiras de reduzir o desconforto causado por elas. Consultar um profissional de saúde para obter orientação adequada é fundamental. Além disso, cuidados com a higiene bucal, controle do estresse, alimentação balanceada e evitar hábitos prejudiciais, como morder os lábios ou fumar, podem ajudar a prevenir o aparecimento das aftas.

Aftas são lesões que podem causar desconforto na boca, mas existem maneiras de diminuir os incômodos causados por elas. Embora as aftas se curem naturalmente, algumas ações podem ajudar a aliviar as dores.

É recomendado usar uma escova de cerdas macias, beber bebidas geladas usando um canudo, comer alimentos mais macios e manter uma dieta equilibrada e saudável. Evitar consumir comidas ásperas e crocantes, como batatas e salgadinhos, além de não mascar chiclete e não utilizar pastas de dente que contenham sulfato de sódio também pode ajudar.

Se as dores se intensificarem ou permanecerem por mais de 3 semanas, é importante procurar um profissional de odontologia para avaliação e diagnóstico. O profissional poderá recomendar o uso de enxaguantes bucais específicos e pomadas tópicas, mas é essencial evitar a automedicação que pode piorar o quadro da afta.

Embora a afta e a herpes sejam lesões bucais, elas são patologias diferentes. Enquanto a afta é uma lesão que se forma na boca e se cura naturalmente, a herpes é causada por uma infecção viral e forma feridas cheias de líquido ao redor dos lábios que são contagiosas.

Os principais sintomas da herpes são dor intensa e coceira na região afetada. É importante buscar orientação de profissionais de saúde para o tratamento adequado de qualquer tipo de machucado na boca.

Aqui no dr.consulta, você pode agendar uma avaliação com um odontologista de forma rápida e ágil para receber o tratamento adequado para aftas e outras condições bucais.

Fontes: (mencionar as mesmas fontes utilizadas no artigo original)